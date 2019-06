Breve sintesi del programma dell’evento PARLIAMO DI GENERE: NUOVE CONOSCENZE DI MEDICINA, FARMACOLOGIA E PSICOLOGIA, promosso dall’Associazione Italiana Donne Medico di Potenza, Presidente Elena Carovigno, che si terrà a Potenza il 15 giugno 2019, nell’Aula magna dell’Università degli Studi della Basilicata, in Via Nazario Sauro.



Dopo la registrazione dei partecipanti alle 8:30 del 15 giungo 2019, il saluto delle Autorità e l’introduzione dei medici del “San Carlo”, Capasso, Schettini e Sgambato, i lavori del Convegno di studi “Parliamo di genere: Nuove conoscenze di Medicina, Farmacologia e Psicologia”, promosso dall’Associazione Italiana Donne Medico di Potenza, Presidente Elena Carovigno, Ginecologa e Senologa, prevedono una serie di lezioni magistrali su aspetti diversi delle differenze di genere nella pratica clinica, anche relativa ai bambini e alle bambine. Il tema viene analizzato nei suoi vari aspetti, quali, ad esempio, i problemi legati alla farmacoterapia per Uomo e per Donna, alla rarità di genere in Basilicata, alla farmacoterapia dei disturbi dell’umore e capacità riproduttiva della donna, alle patologie croniche, alle malattie reumatiche, al dolore acuto, alle differenze d’approccio e di terapia dell’infertilità femminile e maschile nella sindrome metabolica. Impegnati nella trattazione dei temi suddetti i medici del San Carlo Signani, Gasbarrini, Caputi, Mencoboni, Carovigno, Labecca, De Santis, Vezzani, Barbano, Fasano, Plaitan, Vezzani , Bisaccia, Pennacchio, Matone, Licchelli, Bochicchio, Siciliano. Alle 16,30 una tavola rotonda sul tema “Il ruolo del genere nelle patologie acute e croniche” vede a confronto i Dottori Milella, Dote, Montaruli, Orlando, Mauriello, Forlenza. La Medicina di Genere rappresenta uno dei cambiamenti più importanti della medicina, in quanto nuovo modello per affrontare i problemi riguardanti la salute umana e un obiettivo strategico per la qualità e la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Non è la “medicina delle donne è una modalità moderna di cura che risponde ai bisogni di salute differenziati fra uomo e donna”. Il convegno che si inserisce nell’ambito delle diverse iniziative realizzate o in programma in tema di Medicina di Genere –Specifica mira a stimolare il dialogo fra specialisti, informare e formare tutti i professionisti coinvolti, medici e professio-nisti i psico-socio-sanitari, per garantire una medicina sempre più personalizzata basata sulla centralità del paziente e a promuovere equità tra uomini e donne. “Ci attendiamo – ha dichiarato la Presidente Carovigno – di promuovere la cultura della medicina di genere, favorire la corretta informazione rispetto alle differenze di genere in medicina e favorire la comunicazione tra le varie branche mediche e le diverse figure professionali, sulle problematiche della medicina e salute di genere.”. La giornata dedicata alla medicina di genere si conclude con contributi musicali a cura di Caterina Lobosco.



L’evento, che ha il sostegno della BCC Basilicata, Presidente Teresa Fiordelisi. ha ottenuto il patrocinio dell’Ospedale Regionale “San Carlo”, dell’Università degli Studi della Basilicata, dell’Inner Weel Club di Potenza, degli Ordini dei Farmacisti, Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Potenza, degli Psicologi della Basilicata.