Ieri sera, nella fantastica corte del castello baronale le note musicali dell’orchestra “Giovanni Paolo II” di Policoro hanno creato un’atmosfera fiabesca dove gli spettatori hanno potuto plaudire la bellezza delle scene e la qualità della musica diretta dai super professori del corso musicale dell’IC2: Sacco, Calabrese, Giannini, Lista.

Ha coordinato la serata, con garbo e simpatia: la prof.ssa Angela Mele.

Sono intervenuti: Il sindaco della città, Enrico Mascia, l’ispettore del USR, Nicola Caputo, e il presidente dell’IC2, Francesco Calderaro. Erano presenti le istituzioni civili, scolastiche e religiose.

Ad aprire lo spettacolo musicale, il soprano lirico: M.stra Castaldi.

Il “Leitmotiv” dell’evento: IPAZIA, filosofa e scienziata, chiamata la “Martire del libero pensiero”, che la sua istruzione umiliò il mondo maschile.

Non solo musica, quindi, ma anche cultura , il filo conduttore della manifestazione con la presentazione del progetto “Matera Capitale della Cultura e delle Differenze” promosso dalla consigliera delle “Pari Opportunità” della Regione Basilicata , Ivana Pipponzi. La quale ha messo in evidenza le conquiste delle donne negli ultimi anni in politica, nel lavoro,…ma tanto ancora c’è da fare per emarginare le violenze sulle donne che la cronaca continua a far registrare e la scuola può fare molto attraverso un’educazione mirata per migliorare il rapporto uomo-donna.

La D.S. dell’IC2 , M.Carmela Stigliano, che ha creduto tanto nella validità dell’evento, ha ribadito l’importanza della scuola nel tessuto sociale per far sì che le nuove generazioni crescano senza pregiudizi e stereotipi. Noi utilizziamo ogni mezzo per farlo, attraverso la musica, la poesia, le favole,… per comunicare messaggi fondamentali per una vita civile.

“Sono orgogliosa della mia scuola e di tutti coloro che la popolano con passione e coraggio. Grazie a tutti !”