South Italy Blues Connection - 22 e 23 giugno 2019 - Casa Cava - MATERA(MT) 8/06/2019 Come ogni anno MATERA diventa Capitale del Blues, saranno settanta (70) le Blues Band con più di 250 musicisti provenienti da diverse regioni Italiane che si daranno appuntamento a Matera in Casa Cava per la 8° EDIZIONE del South Italy Blues Connection promosso e finanziato dall’Associazione Musicale “Blue Cat Blues” di Potenza diretta da Donato Corbo e Rosario Claps.



Il South Italy Blues Connection (SIBC) è un evento culturale, sociale, aggregativo e di alta formazione. I più importanti gruppi Blues d’Italia, principalmente del centro/sud, si esibiranno il 22 e 23 giugno 2019 con concerti no-stop dalle 15:00 alla mezzanotte. L'incontro si svolge nell’auditorium per eccellenza qual è CASA CAVA, nel cuore dei Sassi, dove aleggia un’antica cultura contadina e il tempo prendere a scorrere lentamente a ritmo di Blues.



Molti sono gli obiettivi di questo “INCONTRO”, che non si ferma solo ai due giorni di giugno: condivisione delle varie “esperienze” musicale nel segno del Blues; visibilità presso i 13 FESTIVAL AFFILIATI al SIBC, con possibilità di rientrare nei cartelloni artistici; rilancio dei concerti delle band tramite i canali social; interviste e playlist Radio in Streaming; accrescimento del pubblico e dell’interesse relativo al fenomeno culturale del BLUES.



Oltre 250 i musicisti, 20 ore di musica, migliaia di spettatori presenti nei 2 giorni e migliaia di presone raggiunte via WEB per un evento unico nel suo genere, in Basilicata a Matera.



13 FESTIVAL AFFILIATI: Macchia Blues Festival (Molise); Blues in Town (Basilicata); Joe’s Blues Festival (Molise); Castel Lagopesole Blues Festival (Basilicata); Sepino Blues Festival (Molise); Juke Join Fest (Calabria); Catarock Festival (Calabria); Atri International Blues Festival (Abruzzo); Bitonto Blues Festival (Puglia); Tropea Blues (Calabria); Altomonte Blues Night (Calabria); Altomonte Rock Festival (Calabria); Baronissi Blues Festival (Campania)



PARTNER ISTITUZIONALE: Regione Basilicata

PARTNER PRIVATO: BCC BASILICATA – Credito Coopertivo di Laurenzana



CONCERTI



SABATO 22 GIUGNO

15:00:00 – 00:00



DOMENICA 23 GIUGNO

15:00:00 – 00:00



Concerti NO-STOP, Ingresso LIBERO presso Casa Casa – Matera(Mt)



ARTISTI PRESENTI:

Dimare Saverio - 12 Barre R&R Blues band - SavoiaBrothers & Pancaro - Radojsh blues - Crash Boom Bang - Bluemind - Jelly Roll Blues Duo - Peter Fool + Bob Cillo - Jimi and Dirts - D'ALESSANDRO BAND - Sevi Loa - Robert L & Ginny Vee - Mustang - Downtown Duo - Paul Costyn & Peppe Sanzi Band - DIRTY FINGERS - GERIAHTRYA - Fabi's Blues Band - Triple Trouble - Martino Palmisano & Complanare Blues Friends - KrapaJoe alias Vincenzo Tropepe - Giovanni Papisca e Vintage Vibe - Dino's Blues Band - Francesca De Fazi - Frank Hammond - Elio Volpini Trio - Mojo Rail Company - The Blues Queen - Dirty Trainload - The Blue Bonkers - Lady Blues & Paolo Giardiello - HaT in the Garret - THE MUDDY ROOSTER~STEFANO CARBONI - Take Off - Ghost Chili - Shuffle3 - STOP INHIBITION BAND - DOUBLE RAY BLUES BAND - Luigi Mitola One Man Band Live ft Silvano Dicarolo - Black Truck (featuring ILPASTONUDO) - The Rumblers - QDS Blues Band - Louisiana Gamblers - F.C.D.S. - Lipstick On Beard - BJ & Bluesy Guys - Sara Facciolo and the Little Wings - Steel River - DUSTY WATERS BLUES BAND - Pasquale Aprile - Luca Notaro - ROBERT JAMES BLUES BAND - Pat Girondi and Orphan's Dream - Big Man James Trio - Southern Wheat - Three Steps - Adriano Degli Esposti Band - Mino Lionetti&The Shuffle's Brothers - Sandro Corsi - MJ - Vincenzo Grieco and T.H.E. Rome Blues Authority - Rob & the Zed Daimon - Deluxe 407 - Rainbow Bridge - Marco ROAGNA - BLUES INDELEBILE BAND - The whorehouse bear blues band - Led Purple mt

ALTRE ATTIVITA’ PRESENTI AL SIBC



SEMINARIO

CINEMA & BLUES

Dalle ore 11:30 alle 13:00, presso l'Auditorium Casa Cava

Auditorium di CASA CAVA



"IL BLUES NEL CINEMA"

Le colonne sonore e i primi film a tema Blues

A cura di Armando Lostaglio (CineClub “V. De Sica") e Ass. Blue Cat Blues





Web Radio

ROCK STREETS RADIO

SABATO 16 e DOMENICA 17 GIUGNO

Dalle 15:00 alle 24:00, presso Casa Cava



Lo staff della web radio ROCK STREETS RADIO seguirà i concerti e trasmetterà in streaming le interviste con alcuni degli Artisti Presenti direttamente sul canale: https://www.facebook.com/rockstreetsradio/



SHE BLUES

Dal 27 maggio al 18 giugno su Radiostart



She Blues è un programma radiofonico Blues in onda tutti i lunedì alle 16:30 su http://www.radiostart.it/ con replica il martedì alle 13:45 ed il podcast successivo.

She Blues si occuperà di programmare una Play List dedicata al SIBC2019!!



Programmazione fino al 17 e 18 giugno



Lunedì dalle ore 16:30

Repliche il Martedì alle 13:45





Workshop

APPROCCIO ALL'ARMONICA BLUES

SABATO 22 e DOMENICA 23 GIUGNO

Dalle 19:00 alle 21:00, presso Casa Cava



Due appuntamenti di 2 ore per tuffarsi nell'Armonica Blues, le lezioni saranno tenute da Mino Lionetti armonicista Lucano dalle grandi e apprezzate qualità.





TUTTE LE ATTIVITA' SONO PUBBLICHE E GRATUITE







Tweet



archivio

ALTRE NEWS ALTRE NEWS 8/06/2019 - South Italy Blues Connection - 22 e 23 giugno 2019 - Casa Cava - MATERA(MT)

Come ogni anno MATERA diventa Capitale del Blues, saranno settanta (70) le Blues Band con più di 250 musicisti provenienti da diverse regioni Italiane che si daranno appuntamento a Matera in Casa Cava per la 8° EDIZIONE del South Italy Blues Connection promosso e finanziato ...-->continua 8/06/2019 - Canta Orsoleo: il festival che cresce e fa crescere

Chiude i battenti la IV edizione del festival canoro Canta Orsoleo. Il Direttore Artistico Salvatore Durante si dice anche soddisfatto della crescita della manifestazione che gli trasmette sempre grandi emozioni. Ventidue i ragazzi impegnati in tre serate risp...-->continua 8/06/2019 - La Fondazione Eni Enrico Mattei promuove la Basilicata in Barhain

In occasione della Festa Nazionale del Barhain, la Basilicata sarà protagonista nella ricca isola del Golfo Persico. Nei giorni 10, 11 e 12 giugno infatti la FEEM sarà promotrice del progetto Basilicata Arabic Heart (BAH) , il cui obiettivo é la valorizzazion...-->continua 7/06/2019 - “Cloud della Pa, nuovi spazi per tutti”, incontro a Matera il 12 giugno

“Cloud della Pa, nuovi spazi per tutti”, è il tema dell’incontro con Amministrazioni e fornitori di servizi cloud che si svolgerà il 12 giugno a Matera, dalle 9,30 alle 13,30, nella Sala Levi di Palazzo Lanfranchi.

“La Regione Basilicata, in qualità di sog...-->continua E NEWS