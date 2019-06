Innovazione è condivisione. Da questo assunto T3 Innovation – il servizio di trasferimento tecnologico della Regione Basilicata, realizzato e gestito da un raggruppamento di imprese capitanato da PwC – ha organizzato “T3 Automotive”. Si è così svolto ieri mattina, 5 giugno, al Campus Manufacturing di Melfi (Potenza) “T3 challenge”, un’iniziativa di open innovation che vede coinvolti aziende dell’area lucana, i vari gruppi di Ricerca presenti nell’area e il CRF, il Centro Ricerche di FCA, polo di ricerca applicata dell’industria automobilistica e punto riferimento per l’innovazione dei brand di Fiat Chrysler Automobiles. Nell’occasione, è stato presentato il numero della rivista di T3 Innovation dedicato all’approfondimento degli scenari tecnologici e di innovazione del settore automotive.



Il modello di Open Innovation – che in linea generale intende mettere in atto un networking che includa l’apporto di più soggetti creando un flusso mobile di informazione e scambio – auspica il contributo delle varie realtà coinvolte, per raggiungere l’obiettivo: una vera e propria challenge (una sfida) volta a individuare le soluzioni che possono contribuire a rendere più innovativa la produzione industriale. Il processo di open innovation sarà gestito da Bright Idea, una delle più importanti piattaforme digitali a livello globale. La challenge partirà dalla seconda metà di giugno fino a metà luglio e tutti i dettagli saranno pubblicati su t3basilicata.com.



Uno dei primi casi di implementazione di strategie di open innovation analizzati in Italia è stato proprio quello rappresentato dal CRF. Area di specializzazione strategica per tutta la Regione, il settore automotive (considerando il grande impatto produttivo e occupazionale dello stabilimento FCA) è elemento di innovazione legato al territorio in ottica di open innovation che rappresenta un esempio nella decennale storia di interazione con il contesto lucano.



È proprio a partire da questo cambio di paradigma nei rapporti tra territorio, persone e impianto produttivo, che si è svolto l’evento di ieri, cui hanno partecipato una serie di studiosi di produzione, robotica ed ergonomia con l’obiettivo di attivare un progetto pilota in grado di coinvolgere in modo strutturato i principali player territoriali.



Dopo l’introduzione di Pierluigi Argoneto (Coordinatore T3 Innovation), sono intervenuti Domenico Agnello (PwC Associate Partner – Strategy Innovation) a proposito di strategie ed ecosistemi dell’innovazione; Gabriele Caragnano (PwC EMEA Management Consulting Operations Leader) sulle evoluzioni del settore automotive al livello globale; Roberto Fedeli (Global Innovation FCA e CRF) che ha illustrato come l’innovazione sia fondamentale nel mondo automotive anche con le nuove frontiere di elettrificazione e guida autonoma.