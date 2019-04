Il consorzio CONunibas coordinatore dei centri universitari Comincenter di Potenza e Matera e il Comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata insieme per l'informazione, la formazione, l'orientamento sulle politiche attive del lavoro e le opportunità in ambito nazionale ed europeo. Sottoscritto stamane a Potenza da Antonio Candela amministratore CONunibas e il Presidente regionale Unpli Basilicata Rocco Franciosa l'accordo di cooperazione presso la sede del Comincenter allestito nei locali dell'Università degli studi della Basilicata a Macchia Romana. “Obiettivi strategici dell'intesa – dichiara Antonio Candela, amministratore del CONunibas - sono scambiare conoscenze e informazioni sull'occupazione giovanile, il mercato del lavoro, collaborare all'organizzazione di momenti formativi sui temi dell'educazione imprenditoriale e dell'occupazione, orientamento sui programmi europei e di mobilità giovanile, rivolti ai giovani lucani per incentivare la nascita di start-ups sul territorio lucano”. Il Presidente del Comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata Rocco Franciosa sottolinea “attraverso l'intesa con il CONunibas che ringraziamo per l’importante attività portata avanti in questi anni con la creazione dei Comincenter presso le sedi universitarie lucane, offriamo alle Pro Loco e ai giovani Operatori volontari impegnati nei progetti di Servizio Civile Unpli l'opportunità di un concreto riferimento per momenti formativi, di orientamento e stimolo sulle opportunità nel mondo del lavoro. L'intesa rappresenta un valore aggiunto al protocollo di partenariato sottoscritto con l'Università degli studi della Basilicata per la realizzazione dei progetti di Servizio Civile rivolti ai giovani lucani -conclude Franciosa - con la speranza che l'esperienza di volontariato rappresenti un punto di forza per le future esperienze lavorative”.