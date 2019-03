Il 15 Marzo 2019 le piazze si riempiranno in una manifestazione internazionale: la ‘Global Strike For Future‘ contro i cambiamenti climatici in atto. L'idea nasce dal coraggio di Greta Thunberg la 15enne svedese, che da Agosto 2018, ogni venerdì salta scuola per protestare davanti al parlamento di Stoccolma per esortare le classi dirigenti a prendere provvedimenti per fermare il cambiamento climatico che entro un ventennio potrebbe cambiare le sorti del nostro pianeta sottraendo il “ futuro” alle nuove generazioni. E' questo lo scopo di Fridays for Future, un movimento mondiale formato da giovani e studenti, anche grazie al tam tam dei social, necessario per sensibilizzare la popolazione mondiale, sul futuro ambientale della terra ed esortare i politici, chi detiene il potere, e le generazioni senza scrupoli, intente solo a sfruttare le risorse del pianeta, affinché prendano immediati provvedimenti . Il ‘Global Strike For Future‘ , l'invito ad una protesta mondiale fatta nelle piazze, che unisca le persone di buona volontà in un'unica comunità, è un evento a cui nessuno dovrebbe mancare, è l'ultima occasione che abbiamo per fare veramente qualcosa di concreto per riconsegnare un futuro rubato.Dove c'è la piazza c'è condivisione

Dove c'è la piazza c'è partecipazione, Dove c'è la piazza c'è democrazia Dove c'è la piazza c'è consapevolezza Dove c'è la piazza c'è volontà popolare. Quando invece si vuole avversare la piazza, depotenziarla, delegittimarla, sminuirla, screditarlaallora dobbiamo cominciare a riflettere e reagire con prontezza prima che il passo successivo possa essere perdere il diritto alla parola,alla libertà di opinione e di espressione.



IL 15 MARZO 2019 ORE 9,00 TUTTI IN PIAZZA ERACLEA A POLICORO.

C'è chi vuole impedirti di scendere in Piazza? Un motivo in più per esserci, per dimostrare di essere genitore libero e consapevole, di non avere padroni, di non avere lacci e lacciuoli.

Chi scende in Piazza è libero



Comitato organizzatore: Comitato Mamme libere Cova Contro Medici per l'Ambiente Basilicata No Scorie Trisaia