11/03/2019 - Francavilla in Sinni: piccoli attori dal cuore grande

Bellissimo gesto di solidarietà ieri sera a Francavilla in Sinni arrivato dalla compagnia teatrale dei Piccoli saltimbanchi. Luigi, Domenico, Sabatino, Marco, Noemi, Claudia, Simone, Luigi e Antonio Pio hanno messo in scena Pinocchio, diretti da Aldo Fortunat...-->continua