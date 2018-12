Case Ospitanti 2018,Il trekking fatto in casa 28/12/2018 Scioccante! - Ma veramente possiamo entrare anche noi che siamo turisti e non conosciamo i proprietari? – Non è possibile….eventi nelle case degli abitanti dei Sassi? – Bellissima iniziativa – Ma non avete paura dei ladri? – Un modo fantastico per conoscere la città - Ma è gratis? – Ma si mangia? – Ma cosa fanno in fila quelle persone davanti a quella casa? – Io vengo da Firenze e non sapevo che a Matera organizzaste queste attività – Ma domani è possibile avere una guida per visitare il Parco della Murgia Materana? – Una manifestazione originalissima – Con la piantina dei sassi a disposizione è possibile scoprire le case ospitanti

Questi sono solo alcuni dei commenti rubati ai numerosi visitatori nelle precedenti edizioni di Case Ospitanti. Il modo più diretto per conoscere non solo la storia, la natura, i monumenti, ma i cittadini che le abitano, scoprendo i loro gusti, le passioni, il cuore pulsante degli abitanti culturali, ancora tanti, che hanno deciso di reggere e arginare la massificazione del turismo. Case Ospitanti stabilisce uno stretto legame tra residenti dei Sassi e il Paesaggio accompagnando il visitatore lungo percorsi di conoscenza intima.



Ospitare nei propri salotti il 30 dicembre da quattro anni, artisti, mostre fotografiche, un pubblico curioso, è la maniera più calda per dare il benvenuto a Matera a tutti coloro che con discrezione e rispetto decidono di scoprire la città, prossima Capitale Europea della Cultura.



Case Ospitanti racconta il Parco della Murgia anche attraverso una mostra fotografica itinerante, a cura di Pixcube, che sarà il filo conduttore di un percorso del Trekking fatto in casa. Un ringraziamento va a tutti coloro che ancora per una volta hanno dato la disponibilità aprendo i salotti, agli artisti provenienti da varie regioni italiane, al gruppo di volontari che rendono efficiente la macchina organizzativa



Case Ospitanti è il modo con il quale l’Ente Parco della Murgia Materana augura a tutti voi un 2019 stimolante e ricco di conoscenza. Un buon 2019 anche a te che ci leggi!



Michele Lamacchia

Presidente Ente Parco Murgia Materana



PROGRAMMA



Mostra Fotografica itinerante a cura di Pixcube



• P CASA DI SILVANA, FINESTRA E BALCONCINO (Vico Santa Cesarea 21)

Dalla tradizione al futuro. Musiche e letture sulla città

UniBas, Studenti UniBanda SFR, Susanna Crociani, Silvana Kuhtz, Chiara Rizzi

Poesia in Azione Come parla la città - dalla tradizione al futuro.

Il gruppo UniBanda costituito da studenti del DICEM università della Basilicata, coordinati dalle loro docenti, sperimenta uditivamente e vive la città e l’interazione fra natura, cittadino e città. In questa serata il viaggio sarà articolato fra temi noti dei cantautori italiani e tracce campionate a Matera durante gli scorsi mesi; letture sulla città e sperimentazione sensoriale di poesia in azione; musica suonata dal vivo da Susanna Crociani saxwoman fiorentina e da alcuni degli studenti UniBas.



• 1 CASA DI DORA E GIANNI (Via Lombardi 4)

Rossella Palagano e Nicolò Petrafesa Duo (voce e pianoforte)

Petrafesa - Palagano è un acustic duo caratterizzato dal minimalismo e dall’amore per la tradizione. Eseguiranno brani di Mingus, Evans e molti altri, in un’atmosfera privata e accogliente



• 2 CASA DEL PARCO (Via Sette Dolori, 10)

L’Amara Verità, piccolo racconto in vernacolo

Un anziano signore si troverà a fare i conti con un esperienza che lo perseguita sin da ragazzo, un brevissimo racconto di vita vissuta tratto da una canzone di Peppino Ruscigno, il tutto terminerà con l’immancabile Signora morale

Associazione Ergghiò

Mail:ergghio.matera@hotmail.com



• 3 CASA DI MONICA E ARTURO (Via Tre Corone 9/10)

Un Mare di Sabbia

Massimo Ottoni videoartista - Biagio Orlandi sassofoni - Mariasole De Pascali flauto



• 4 CASA DI LUCIA Ed EDOARDO (Gradoni Duomo, 1)

Briganti Montesi "A canti nostri"

Valentino Didio, zampogna e tamburello - Mattia Didio, voce e ciaramella - Mauro Venezia, zampogna e organetto

Un viaggio nel tempo attraverso suoni e strumenti unici del nostro patrimonio agropastorale, frutto di una accurata ricerca e della passione con la quale si vuole far conoscere il nostro bagaglio culturale.



• 5 CASA DI VALERIA E LEO (Via Muro, 8)

Bari Blues Connection

Claudio De Pascale voce, chitarra - Dado Penta basso, voce - Nicola Deliso, batteria

Esplorazioni musicali da Robert Johnson a Muddy Waters, passando per Ray Chrarles, Eric Clapton, Bob Dylan, Rolling Stones, e molti altri ancora. Un blues-happening virale vitale con attitudine vintage e sonorità

elettro-acustiche di grande impatto



• 6 CASA DI GABRIELLA E GIUSEPPE GIURA LONGO (Piazza Duomo, 2)

I Colori del Jazz, Music And Digital Live Painting - Francesca Cosanti & Camillo Pace

Francesca Cosanti - Illustratrice e Camillo Pace - Contrabbassista daranno vita ad una performance che vede l’unione di due arti diverse, ma che spesso agiscono in sinergia: la musica e l’illustrazione/pittura.

Sulle note jazz del contrabbasso, Francesca creerà atmosfere, personaggi e situazioni ispirati dalla musica, realizzando così lo sfondo "live" e sempre in mutamento della performance. Il tutto sarà realizzato in digitale servendosi di un I Pad e di un proiettore



• 7 CASA DI TERESA E TOMMASO TORTORELLI (Via Del Corso 36)

Kevin Grieco & Emanuele Schiavone Duo (chitarra e voce)

Per la seconda volta consecutiva, Case ospitanti vedrá tra i suoi protagonisti il duo jazz formato da Emanuele Schiavone alla voce e Kevin Grieco alla chitarra. I due musicisti proporranno alcuni brani scelti dal vasto repertorio dei più celebri interpreti Jazz. Il concerto/percorso si snoderà a partire dagli anni ’20 ai nostri giorni, toccando le tappe stilistiche fondamentali di questo affascinante genere musicale in cui l’improvvisazione e la creatività estemporanea giocano un ruolo preponderante.



• 8 PALAZZO BERNARDINI (Arco del Sedile, 9)

Music For Meditation - Eugenio Mirti, chitarra solista

Music For Meditation è il titolo del suo nuovo CD, che verrà pubblicato all’inizio del 2019 dalla prestigiosa etichetta romana AlfaMusic. L’idea del disco è nata per coniugare tutti i suoi, estremamente vari, interessi:

musicali (jazz, rock, classica, minimalisti, musica elettronica...), linguistici (studio il cinese dal 2008 e della tradizione folk della Cina), e spirituali (il Buddhismo, le religioni dell’Asia, la meditazione...)



• 9 PALAZZO BERNARDINI (Arco del Sedile, 9)

Murgia urbana: Le canzoni della tradizione come non le avete (quasi) mai sentite

Rino Locantore voce, tamburi a frizione, bottiglie e tanto altro, Achille Succi sax alto, clarinetto basso

“Tradizione è conservare il fuoco, non adorare le ceneri” Gustav Mahler

Achille Succi e Rino Locantore si incontrano/scontrano sul campo franco della musica a suon di jazz, improvvisazione e canti lucani e pugliesi. C’è solo una regola: mantenere vivo il fuoco della tradizione alimentandolo di nuova linfa musicale.



• 10 CASA DI ANTONELLA E GIANCARLO (Via San Bartolomeo, 5)

I Traam

Mino Lionetti voce e armonica, Enzo Matera chitarre, Pino Oliva basso, Dario Carmentano batteria. Blues e Rock da oltre 20 anni



• A CASA DI RITA E MIPA (Recinto Domenico Ridola)

Sed obscura est... Luce - buio

Marta Gadaleta, voce, corpi sonori, parole - Gianni Vancheri, chitarra, clarinetto basso, duduk, oggetti





Ente Parco della Murgia Materana

Via Sette Dolori, 10

75100 Matera (MT) - Italia

Tel 0835 336166 (interno 4)



E-Mail: info@parcomurgia.it - Web: www.parcomurgia.it



Informazioni

Case Ospitanti racconta attraverso gli scatti fotografici selezionati durante il laboratorio fotografico organizzato nel mese di Aprile 2018 da Pixcube, il Parco della Murgia analizzato sotto molteplici aspetti. Una mostra fotografica itinerante che sarà il filo conduttore di un percorso del Trekking fatto in casa. Parallelamente alla mostra musicisti, attori, poeti realizzeranno nei salotti delle case, microeventi della durata di 15’ che si ripeteranno ogni 30 minuti. I visitatori potranno utilizzare delle mappe riportanti tutte le case Ospitanti e seguire così un itinerario alla scoperta del Parco e dell’accoglienza riservata loro dai cittadini dei Sassi di Matera.



Case Ospitanti è a ingresso libero e non necessita di prenotazione.

Ogni proprietario di casa aprirà il suo salotto alla città, a partire dalle ore 18.30 fino alle ore 22.30.



Presso i punti informativi sarà possibile ritirare la mappa del percorso dove saranno riportate le indicazioni delle Case Ospitanti.



Dove trovare la mappa delle Case Ospitanti

Ente Parco della Murgia Materana Via Sette Dolori, 10 Matera

Cartoleria Montemurro Via Beccherie n. 69 – Matera 0835/333411

Libreria dell’Arco, Via Beccherie n. 55 – Matera 0835/311111

Libreria Mondadori, Via del Corso n. 12 – Matera 0835/344062



Volontari: Joseph Burton, Zoé Marilier, Matteo Alba, Giovanni Lombardi, Alessia Plasmati, Elena Esposito, Davide Tinelli, Francesco Cazzetta, Piero Gentile



Case Ospitanti è un progetto di Luigi Esposito



In collaborazione con:

Università della Basilicata-DICEM

Associazione Amici del Parco della Murgia Materana

Presidio del Libro Matera/OnyxLibro

SFR Suoni del Futuro

UniBanda

Ergghiò

Poesia in Azione

Pixcube

