Il Comune di Trebisacce ha aderito al protocollo d’intesa per la nascita del “Percorso Antico della Fede della Madonna del Pollino”, finalizzato alla candidatura ai Cammini d’Europa, rete europea di cooperazione per itinerari culturali.

Il progetto interregionale, che vede coinvolti per la Calabria i comuni di Alessandria del Carretto, Albidona, San Lorenzo Bellizzi, Plataci e Trebisacce, e per la Basilicata Terranova del Pollino e San Severino Lucano è elaborato dall’Università Popolare del Pollino, con il concorso fattivo degli enti locali regionali (Regione Calabria e Regione Basilicata), il mondo associativo, le diocesi, le istituzione pubbliche e private.



L’itinerario, percorribile a piedi, in bici, a cavallo o in auto, del Percorso Antico della fede della Madonna del Pollino ha tutte le potenzialità per diventare un grande strumento, culturale ed interreligioso, volano per il turismo locale sotto il profilo familiare, sportivo, culturale, religioso, enogastronomico e scolastico, da sviluppare in rete con tutti gli operatori del settore.



“Trebisacce sta intessendo un’importante rete di collaborazioni e rapporti, finalizzata a potenziare e ridefinire l’approccio al mondo del turismo, con una programmaticità che possa sfociare nella destagionalizzazione. Il nostro territorio, rispetto al quale Trebisacce occupa un ruolo di riconosciuta centralità, ha tutti gli strumenti per poter creare posti di lavori, economie, flussi turistici. Stiamo lavorando e continueremo a lavorare, in concerto con la delegata al turismo Maria Francesca Aloise, per il potenziamento di queste nostre prerogative. In tan senso va intesa anche l’adesione al protocollo per il Percorso Antico della Fede della Madonna del Pollino”.