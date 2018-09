Lo studente del Fermi ha fatto registrato il miglior tempo nella fase nazionale





Uno studente dell’IIS Fermi di Policoro il campione nazionale di Orienteering. Si tratta di Vito Gargiuoli, studente della classe 2° del Liceo Scientifico, guidato dall’insegnante Angelo D’Argenio. Gargiuoli ha trionfato nella categoria Allievi della fase finale nazionale tenutasi a Ortona (Chieti) dal 19 al 21 settembre.



E’ risultato primo classificato nella gara di staffetta a tre frazionisti (dove rappresentava la Basilicata in gara con Trentino e Veneto): Gargiuoli ha conseguito il miglior risultato in assoluto nella sua frazione di gara.



L’Orienteering, o corsa-orientamento, consiste nell'effettuare un percorso predefinito caratterizzato da punti di controllo chiamati "lanterne" (paletto con punzone) con l'aiuto esclusivo di una bussola e di una cartina topografica che contiene particolari del luogo da percorrere. Luogo di svolgimento sono i boschi, ma possono essere utilizzati gli ambienti naturali in generale (alle volte si gareggia nei centri storici come nel caso della gara svolta a Chieti). La scelta del percorso e l'abilità di destreggiarsi all'interno di un territorio sono le peculiarità dell'orienteering.

In Italia la corsa orientamento, organizzata e rappresentata dalla Federazione Italiana di Sport Orientamento (F.I.S.O.) è sempre più praticata a livello scolastico. Gli studenti competono a livello provinciale e regionale; per ciascuna regione si possono qualificare alla fase nazionale una squadra maschile ed una femminile, e un atleta individuale (sia maschile che femminile). Il nostro studente Vito Gargiuoli ha partecipato alla fase nazionale come individualista primo classificato alla fase regionale della regione Basilicata.



Il Dirigente Scolastico del Fermi, Giovanna Tarantino, nel complimentarsi con l’allievo e l’insegnante, ha posto attenzione “sulla centralità di attività sportive non comuni, come l’orienteering, ma dal grande valore formativo, anche potenzialmente utili per l’organizzazione e la gestione della vita adulta”.