Al primo posto Eugenio Bianchi, Donata Sassano e Davide Lagrutta. Presto un nuovo bocciodromo comunale



Si è svolta ieri la gara promozionale di bocce a terna “Lui, lei e il piccolo”, promossa come ogni anno dalla bocciofila “Val d’Agri” e dall’Auser di Viggiano (Pz). Nella splendida cornice del campo all’aperto nella pineta Pisciolo della cittadina mariana, si sono svolte le fasi finali dei due gironi, che durante la mattinata avevano svolto le fasi eliminatorie sui campi del bocciodromo di Galaino di Marsico Nuovo (Pz) e di Viggiano.

La peculiarità della gara consisteva nella presenza nelle squadre a terna di appassionati di bocce, tra cui donne e ragazzini, accanto ad atleti professionisti.

La gara, che ha visto 48 iscritti, è stata vinta dal terzetto Eugenio Bianchi, Donata Sassano e Davide Lagrutta, mentre al secondo posto si sono classificati Daniele Postiglione, Patrick Zito e Giovanni Moscogiuro.

La competizione è stata, come ogni anno, un’occasione per avvicinare nuovi atleti allo sport delle bocce, consentire agli appassionati di cimentarsi con un momento agonistico e promuovere l’attività sportiva e giovanile della bocciofila “Val d’Agri”, che negli ultimi mesi ha costituito un gruppo di circa 20 giovanissimi.

Il fermento che si registra in questa zona intorno allo sport delle bocce attende ora un nuovo bocciodromo, quale giusto compimento della dedizione che il team bocciofilo della “Val d’Agri” investe nei giovani e nelle donne. L’iter per la progettazione della struttura è stato avviato, come hanno annunciato i rappresentanti dell’amministrazione comunale intervenuti ieri durante la manifestazione e il Comitato regionale Fib ha espresso piena collaborazione e fiducia in questo nuovo obiettivo da realizzare per la comunità bocciofila non solo valligiana ma di tutta la Basilicata.