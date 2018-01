Fondazione Sinisgalli e Unibas insieme nelle scuole lucane 30/01/2018 Le due Muse di Sinisgalli, quella umanistica e quelle scientifica, saranno insieme protagoniste del settimo ciclo delle “Lezioni del 900 ovvero il Furor Sinisgalli per la Scuola”, gli incontri dedicati agli studenti degli Istituti superiori lucani e che quest’anno la Fondazione Leonardo Sinisgalli organizza insieme all’Università degli Studi della Basilicata. Tra febbraio e marzo, i docenti di diversi dipartimenti dell’Ateneo lucano saliranno in cattedra per 6 appuntamenti fra Matera, Melfi, Moliterno, Sant’Arcangelo e Venosa.

Si comincia il 2 febbraio 2018 alle ore 10:00 all’I.I.S. “Petruccelli-Parisi” di Moliterno con la lectio magistralis di Maurizio D’Auria del Dipartimento di Scienze (DiS) dal titolo “Il chimico scettico: conoscere la chimica serve a qualcosa?” che prende spunto dal titolo dell’opera di Robert Boyle del 1661 “The sceptical chymist or Chymico-Physical Doubts & Paradoxes” considerato il fondatore della chimica moderna intesa come scienza. Apriranno l’incontro i saluti del dirigente dell’Istituto, Carmine Filardi.

Il 7 febbraio (ore 10:00) presso l’I.I.S. “Carlo Levi” di Sant’Arcangelo, Marcello Schiattarella del DiCEM (Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo) parlerà del “Paesaggio fisico della Basilicata: un atlante di geodiversità”, prendendo in analisi i variegati caratteri geologici, geomorfologici, idrologici e legati al suolo che caratterizzano il territorio lucano. Introdurrà l’incontro la dirigente Lucia Lombardi.

Manuela Gieri del DiSU (Dipartimento di Scienze Umane) sarà protagonista della lectio del 20 febbraio (ore 10.00) presso il Liceo Classico dell’I.I.S. “G. Peano” a Viggiano dal titolo “L’avventurosa storia del cinema, tra genere e stile”, un viaggio nel tempo attraverso la settima arte. Porterà i suoi saluti la dirigente Serafina Rotondaro.

A salire in cattedra il 22 febbraio (ore 10.00) presso l’I.I.S. “Federico II” di Melfi sarà invece Fabrizio Caccavale della Scuola di Ingegneria (SI) con un approfondimento su “L’evoluzione della robotica” per comprendere l’apporto dei robot nella società contemporanea. Saluterà i presenti il dirigente Michele Corbo.

Dalla Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali dell’Ateneo Lucano arriverà Patrizia Romano per la lezione su “Il lievito starter al servizio degli alimenti fermentati” con gli studenti dell’I.I.S. “Q. Orazio Flacco” di Venosa in programma il 28 febbraio (ore 10:00). I saluti di apertura saranno portati dalla dirigente, Mimma Carlomagno.

Le “Lezioni del Novecento” si chiuderanno il 9 marzo presso il Liceo Ginnasio “E. Duni” Matera, ore 10.00, con Alberto Cialdea del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia nell’incontro “L’analisi matematica: il moderno calcolo sublime” con riferimento all’espressione utilizzata fino alla metà del secolo scorso per indicare il calcolo differenziale e integrale. Porterà i saluti la dirigente, Patrizia Di Franco.

Le “Lezioni del Novecento” sono aperte al pubblico e consentono l’esonero dei docenti per formazione e aggiornamento professionale grazie al patrocinio del Miur – Ufficio scolastico regionale per la Basilicata. La collaborazione di due importanti presidi culturali della regione quali la Fondazione Sinisgalli e l’Unibas consentirà agli studenti lucani di approfondire tematiche di livello accademico dalla voce diretta di chi fa ricerca ogni giorno, con l’obiettivo di arricchire la tradizionale programmazione affrontata tra i banchi delle scuole secondarie di secondo grado.





L’albo d’oro delle Lectiones magistrales



19 ottobre 2013, Ex Convento di San Domenico, Montemurro

Sivio Ramat (Università di Padova)

“Intorno alla natura della poesia: Alfonso Gatto e Leonardo Sinisgalli”



10 ottobre 2014, Ex Convento di San Domenico, Montemurro

Mario Trufelli (giornalista, poeta e narratore)

“Rocco Scotellaro e il neorealismo meridionale”.



11 ottobre 2014, Ex Convento di San Domenico, Montemurro

Alessandro Quasimodo (attore)

“Salvatore Quasimodo, mio padre”



20 ottobre 2014, Ex Convento di San Domenico, Montemurro

Gaetano Cappelli, Raffaele Nigro, Giuseppe Lupo, Mariolina Venezia, Mimmo Sammartino (scrittori)

“La scrittura meridionale e lucana oltre Sinisgalli”.



24 ottobre 2015, Ex Convento di San Domenico, Montemurro

Patrizia del Puente (Università della Basilicata)

“Sessismo e linguaggio del Novecento”



31 ottobre 2015, Ex Convento di San Domenico, Montemurro

Gian Italo Bischi (Università di Pesaro-Urbino)

“Matematica e letteratura dalla Divina Commedia al noir”



14 novembre 2015, Ex Convento di San Domenico, Montemurro

Angelo Guerraggio (Università Bocconi)

“La scienza in trincea. scienziati italiani nella prima guerra mondiale”



16 novembre 2015, IIIS “G. Peano”, Marsico Nuovo

Sivio Ramat (Università di Padova)

“Eugenio Montale: un profilo fuor di retorica”



24 settembre 2016, Liceo Classico “Orazio Flacco”, Potenza

Antonio Calabrò, Giornalista e saggista (Università Bocconi)

I mille morti di Palermo



15 ottobre 2016, IIS “Leonardo da Vinci”, Potenza

Giovanni Ziccardi, Docente di informatica giuridica (Università di Milano)

L’odio on line. Violenza verbale e ossessioni in rete



22 ottobre 2016, Liceo Scientifico “Galilei”, Potenza

Ermenegildo Caccese, Docente di Matematica (Università degli studi di Basilicata)

La teoria della relatività e la sua funzione nella fisica contemporanea



29 ottobre 2016, Ex Convento di San Domenico, Montemurro

Silvana Arbia, Giurista e cancelliere della Corte Penale Internazionale

L’Occidente reale dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi: la mission dell’Europa per una moderna civiltà giuridica



17 Febbraio 2017, Liceo Classico “Orazio Flacco”, Potenza

Silvio Ramat (Università di Padova)

Ungaretti, i suoi “fiumi” e la Grande Guerra



18 Febbraio 2017, Liceo Scientifico “G. Peano”, Marsico Nuovo

Clelia Martignoni (Università di Pavia)

D’Annunzio: un progetto simbolista di romanzo e di poesia



10 Marzo 2017, Liceo Scientifico “G. Peano”, Marsico Nuovo

Riccardo Mazzeo (saggista ed editor)

Zygmunt Bauman e la liquidità dell’educazione



10 Marzo 2017, Biblioteca Nazionale di Potenza

Miguel Benasayag (filosofo e psicoanalista)

L’uomo aumentato, il cervello diminuito



Sabato 11 Marzo 2017, Liceo Scientifico “Galilei”, Potenza

Miguel Benasayag (filosofo e psicoanalista)

Gli studenti e i docenti incontrano Miguel Benasayag



16 marzo 2017, Liceo Scientifico “Peano”, Marsico Nuovo

Agnes Heller (filosofa)

Le utopie del futuro, il futuro delle utopie



17 marzo 2017, Liceo Classico “Orazio Flacco”, Potenza

Riccardo Mazzeo (saggista ed editor) e Agnes Heller (filosofa)

Bellezza ed immaginazione



17 marzo 2017, Università degli studi di Basilicata, Potenza

Agnes Heller (filosofa)

Vecchie e Nuove utopie



18 marzo 2017, Liceo Scientifico “Galilei”, Potenza

Agnes Heller (filosofa)

Gli studenti e i docenti incontrano Agnes Heller



18 marzo 2017, Convento di San Domenico, Montemurro

Riccardo Mazzeo e Agnes Heller

Il vento e il vortice



7 ottobre 2017, I.I.S. “Enrico Fermi”, Policoro, ore 10.00

Andrea di Consoli (scrittore e giornalista)

La letteratura meridionale e la questione globale



21 ottobre 2017, I.I.S. “Leonardo Sinisgalli”, Senise, ore 10.00

Francesco de Core (scrittore e saggista)

Scrivere (da Sud) al tempo di Gomorra



11 novembre 2017, Liceo Scientifico “Galilei”, Potenza, ore 10.00

Patrizia Rinaldi (scrittrice)

Letteratura disegnata: fumetti, graphic novel e graphic romanzo



6 dicembre 2017, I.I.S “Petruccelli-Parisi”, Moliterno, ore 10.00

Giuseppe Lupo (docente e narratore)

Gli anni del nostro incanto



7 dicembre 2017, I.I.S “G. Peano”, Marsico Nuovo, ore 10.00

Giuseppe Lupo

La narrazione del Boom economico











