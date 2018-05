Iscriviti ad PrimeVideo Gratis per 30 giorni

NEWS BREVI

18/05/2018 - Sospensioni idriche comunicazioni del 18 maggio 2018 Grassano: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile nella parte alta dell'abitato sarà sospesa dalle ore 22:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti.

18/05/2018 - AIF Basilicata, incontro a Potenza Oltre le parole, comunicazione non verbale e microespressioni facciali è il tema del prossimo incontro organizzato da AIF Basilicata che si svolgerà a Potenza giovedì 24 maggio alle ore 15.30 presso Confimi Industria Basilicata in via della Tecnica. A relazionare la docente in PNL Nora Capece, preceduta dai saluti e da un intervento del vicepresidente AIF delegazione Basilicata Canio Loguercio.



18/05/2018 - Carella nominato nel coordinameto nazionale comparto energia della Femca Cisl Il segretario generale della Femca Cisl Basilicata, Francesco Carella, entra nello staff nazionale della federazione come membro del coordinamento del comparto energia. Carella si occuperà in particolare di estrazioni petrolifere. Lo ha reso noto oggi la segretaria generale Nora Garofalo. “È per me motivo di grande orgoglio ricoprire un ruolo di così alta responsabilità all’interno della federazione nazionale e in un settore, quello delle estrazioni petrolifere, che è centrale nella nostra regione in termini industriali e occupazionali”, è il commento a caldo di Carella che ringrazia la segreteria nazionale della Femca Cisl per “aver riconosciuto l’importante lavoro che il gruppo dirigente lucano ha svolto in passato e svolge tuttora sempre al servizio dei lavoratori”. EDITORIALE Dice che era un bel torrente ma non andava più al mare

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito “Dice che era un bel progetto e serviva a creare/ la deviazione di un torrente per distrarlo dal mare; ma dall’idea alla realizzazione passarono 40 anni, giusto il tempo di essere deviata e l’acqua cominciò a far danni”.



Scusate, non ho resistito. E’ 4 marzo, del resto, e chiedo scusa a Lucio Dalla per questa scapestrata citazione. C’è qualcun altro, però, che dovrebbe chiedere scusa, oggi. Proprio oggi che il torrente Sarmento, deviato in parte dal...-->continua