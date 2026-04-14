La strada dei Playoff ha una logica spietata, e la sfida di domenica lo ha dimostrato nel modo più chiaro possibile. Il campo ha parlato, la Tinet Prata di Pordenone ha vinto 3-1 il primo round e la serie si è aperta nel peggiore dei modi per la Rinascita Lagonegro. Ma i Playoff, allo stesso tempo, portano con sé una storia completamente diversa rispetto al campionato. Una storia fatta di resilienza, di orgoglio e di capacità di reagire quando la pressione si fa massima. Ed è esattamente in questi momenti che si misura il carattere di una squadra.



Adesso è tempo di voltare pagina, di stringere i denti e rispondere sul campo, di fronte ai propri tifosi. Gara 2 dei Quarti di Finale è già domani, al Palasport di Villa dAgri con inizio alle ore 20.00, e per i ragazzi di coach Waldo Kantor si tratta di una partita da dentro o fuori: vincere è l'unico risultato possibile per allungare la serie e portarla alla decisiva Gara 3, da giocarsi eventualmente domenica 19 nuovamente in Friuli. Perdere significherebbe chiuderla qui, salutare una stagione che ha regalato emozioni e risultati insperati, senza la possibilità di giocarsi fino in fondo quanto costruito. La posta in palio non potrebbe essere più alta, e il palazzetto di casa diventa il luogo dove tutto può ancora cambiare.



La partita andata in scena domenica al PalaPrata ha raccontato di una squadra che ha lottato su ogni pallone, che non si è mai arresa, come dimostra a mo di esempio la rimonta nel quarto set dal 13-8 al 21-20, ma che alla fine ha dovuto cedere il passo a una Tinet concreta, cinica e capace di alzare il ritmo nei momenti che contano. Le statistiche dicono che il peso offensivo è ricaduto soprattutto sulle spalle di Diego Cantagalli e Giacomo Raffaelli, autori rispettivamente di 20 e 15 punti con percentuali del 61% e del 41%. Buone indicazioni sono arrivate dal centro, dove Arasomwan ha saputo rendersi pericoloso con 5 punti al 44%, e dal muro, che ha messo a referto 6 vincenti. Meno brillante del solito, invece, la ricezione (41%), uno dei punti di forza della Rinascita in regular season, e soprattutto la battuta: 2 ace e 16 errori al servizio sono un dato su cui capitan Fortunato e compagni sono chiamati a lavorare in modo incisivo, in queste poche ore che separano dal fischio d'inizio.



A fare il punto sulla sfida è stato lo stesso Kantor: "È stata una partita difficile per entrambe le squadre, la sosta di due settimane si è fatta sentire. Loro hanno avuto la meglio perché posseggono valori importanti, risorse diverse che hanno tirato fuori nei momenti decisivi. Non abbiamo espresso la nostra miglior pallavolo, anche se abbiamo lottato fino in fondo. Nel quarto set siamo stati in grado di ribaltare una situazione sfavorevole sul 13-8 e portarla al 21-20 per noi, dopodiché loro sono venuti fuori in modo concreto. In tanti fondamentali possiamo fare molto meglio, dobbiamo essere più incisivi, cinici e concreti. Non dobbiamo perdere punti che solitamente durante la regular season non abbiamo perso."



E per farlo, la Rinascita avrà bisogno del suo pubblico. Lo sa bene il tecnico argentino, che lancia un appello diretto ai tifosi: "Domani è una partita in più giocata in casa. Abbiamo bisogno della nostra gente e di un tifo speciale, quel tifo che questa squadra merita. Ad arbitrare la gara saranno Stefano Chiriatti e Giorgia Adamo, diretta televisiva gratuita su DAZN.