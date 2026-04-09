Bicimparo  Kinder Joy of Moving è un appuntamento consolidato dedicato al mondo giovanile delle due ruote, con il coinvolgimento attivo delle scuole. L'evento si terrà giovedì 9 aprile, dalle 8:30 alle 13:00, presso la Scuola Primaria in via Limiti a Baragiano Scalo.



A curare l'aspetto tecnico-organizzativo in loco sarà il sodalizio Motostaffette Potenza, da anni attivo in progetti scolastici, in collaborazione con la delegazione regionale della FCI Basilicata e con la struttura tecnica nazionale giovanile della Federazione Ciclistica Italiana.



Nato nel 2021, Bicimparo ha l'obiettivo di promuovere il corretto uso della bicicletta, sia in ambito sportivo sia per quanto riguarda la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale. Dal 2022, grazie alla partnership con Ferrero, il progetto ha assunto la denominazione Bicimparo  Kinder Joy of Moving, suggellando un solido rapporto di collaborazione volto a promuovere il ciclismo tra i più giovani.



Con l'appuntamento con le scuole già programmato per giovedì 9 aprile, a breve sarà annunciato lappuntamento di Bicimparo dedicato alle società ciclistiche giovanili lucane che decreterà la qualificazione per la finale nazionale in programma a Viareggio nel mese di giugno durante il Meeting Nazionale dei Giovanissimi.