Trentanove punti, sesto posto in classifica, salvezza matematica conquistata e Playoff promozione in tasca. È questo il bilancio della Rinascita Volley Lagonegro alla vigilia della penultima giornata della regular season di Serie A2 Credem Banca, che domani alle ore 18.00 porterà la squadra di coach Waldo Kantor nelle Marche per affrontare la Banca Macerata Fisiomed guidata da coach Romano Giannini.



Numeri che raccontano unannata straordinaria, costruita settimana dopo settimana con pazienza e determinazione. Le ultime due vittorie  il netto 3-0 su Emma Villas Codyeco Lupi Siena e il 3-1 su Romeo Sorrento  hanno definito i conti nel modo più convincente possibile, consegnando in un colpo solo due certezze che valgono una stagione intera: la permanenza in Serie A2 e l'accesso alla fase a eliminazione diretta per andare in SuperLega. Un risultato che dà continuità a quanto già di straordinario fatto lo scorso anno, quando la Rinascita aveva conquistato la promozione dalla Serie A3 con tutto il Club a festeggiare una delle pagine più belle della propria storia recente.



Adesso il cammino ha ancora due tappe - domani a Macerata e poi il gran finale di Villa dAgri contro Essence Hotels Fano, domenica 29 marzo - che non decideranno se, ma come: in quale posizione la squadra biancorossa chiuderà la regular season e con quale collocazione si presenterà nella griglia dei playoff. Dettagli tutt'altro che secondari, perché ogni posizione guadagnata in classifica può fare la differenza nel momento in cui la posta si alzerà ulteriormente.



LE PAROLE DEL COACH - È direttamente la voce di Waldo Kantor a raccontare il clima di questi giorni in casa biancorossa: Marzo è un mese davvero intensissimo: sette partite concentrate in trenta giorni, dopo mesi in cui il ritmo era di una gara a settimana. Durante questultima settimana non ci siamo mai fermati: Siena, Sorrento in infrasettimanale e ora di nuovo in viaggio verso Macerata. Eppure, la squadra sta molto bene, lo spirito è sereno, e non solo per i risultati: nelle ultime due partite abbiamo giocato bene oltre ad aver vinto. Abbiamo più certezze che incognite, e questo fa la differenza.



Il gruppo è in crescendo di condizione, sia fisica che soprattutto mentale. C'è la tranquilla consapevolezza di chi ha già raggiunto obiettivi importanti, ma anche la voglia di non accontentarsi. Finire bene la regular season è un traguardo dichiarato, non una formalità da gestire.



LIDENTIKIT DI MACERATA - Sul fronte avversario, Lagonegro troverà una formazione tutt'altro che arrendevole. La Banca Macerata Fisiomed di coach Giannini occupa il settimo posto con 33 punti, è già salva come i lucani e ha tutta l'intenzione di chiudere al meglio la stagione regolare per presentarsi con slancio alla propria corsa playoff. I marchigiani hanno dimostrato, nel girone di ritorno, di poter fare male tra le mura amiche: nel fortino del Banca Macerata Forum hanno battuto la Sviluppo Sud Catania, la capolista Abba Pineto e Prisma La Cascina Taranto, tutte formazioni di livello. L'ultima uscita, la vittoria al tie break nel derby tutto marchigiano contro Fano, ha confermato la solidità di un gruppo che sa come vincere le partite che contano.



Lo stesso tecnico biancorosso non ha dubbi sulla pericolosità dell'avversario: A Macerata sarà una partita dura e difficile. Loro hanno l'obiettivo di entrare ai playoff e ce la possono fare. Andremo lì preparati, sia sulla concentrazione che sul piano di gioco che dovremo adottare per essere all'altezza. La nostra costante di questa stagione è vendere cara la pelle, e sono convinto che sarà ancora una volta così.



Tra i giocatori di riferimento della formazione di Giannini spiccano lo schiacciatore bulgaro Denis Karyagin, già protagonista di prestazioni importanti in questa stagione e al terzo posto della speciale classifica dei marcatori con 435 punti, il centrale e capitano Bara Fall, leader tecnico e caratteriale della squadra, lesperto regista Matteo Pedron (tra gli ex della gara per aver indossato la maglia della Rinascita nel 2018/19), laltra banda bulgara Rusi Zhelev e il giovane opposto Marco Novello. Individualità di qualità inserite in un sistema di gioco collaudato, capace di mettere in difficoltà chiunque tra le proprie mura.



UN GIRONE FA - Nella sfida d'andata, disputata lo scorso 28 dicembre a Villa d'Agri davanti a circa 800 spettatori, la Rinascita si è imposta con un solido 3-1. Una serata di grande pallavolo, trascinata dai 26 punti di Diego Cantagalli e dalla solidità di Giacomo Raffaelli, autore di 15 sigilli. La squadra ha girato a pieno regime in tutti i fondamentali: 66% di ricezione positiva e 15 muri vincenti, numeri che raccontano una prestazione ordinata e concreta.



Quella di domani sarà anche l'occasione per celebrare un traguardo personale già scritto: Cantagalli ha raggiunto quota 1000 punti in maglia biancorossa, un numero che lo consegna di diritto alla storia del Club.



Sono sette i precedenti storici tra le due formazioni, compresa la gara di andata: il bilancio parla chiaro a favore di Lagonegro, avanti quattro vittorie a tre. Un vantaggio che la squadra di Kantor vorrà difendere e allungare.



Arbitrano il match i signori Antonio Mazzarà e Marco Pazzaglini. DAZN garantirà la consueta diretta televisiva gratuita.