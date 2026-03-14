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Danza sportiva: La Rocca e Giordano, medaglia d'argento all'internazionale "The Star Championships" di Pieve di Cento

14/03/2026



Pieve di Cento (BO): Proseguono i successi internazionali della giovane coppia di ballerini Andrea La Rocca e Gaia Giordano, che il 13 marzo conquistano la medaglia d'argento alla prestigiosa competizione "The Star Championships" di Pieve di Cento (BO), nella categoria balli latini classe A, scontrandosi con decine di coppie di ballerini altrettanto validi e sportivamente agguerriti.
Andrea (13 anni di Lagonegro) e Gaia (12 anni di Volla), hanno ballato con il cuore e incantato i giudici nel corso dei cinque balli previsti per la categoria di appartenenza ( Samba, Cha cha cha, Rumba, Paso Doble e Jive), esprimendosi con eleganza, raffinata tecnica e lodevole presenza scenica, senza fare mancare quel tocco di empatia che costantemente li caratterizza ed ha infiammato il pubblico sugli spalti.
L'inarrestabile coppia come sempre e" stata indirizzata degli insegnanti Massimiliano Monda e Andreana Camodeca, titolare della scuola Arthemia Danza di Lagonegro.
Tale successo segue alla recente vittoria ottenuta a Potenza ai campionati regionali di Basilicata della FIDESM, dove appunto si sono laureati anche campioni regionali.
Tutto cio' poi si registra a breve distanza dal grandioso primo posto ottenuto lo scorso febbraio nella prestigiosa competizione internazionale "The All England Open Championships 2026″ di Blackpool in Inghilterra, dal secondo posto a Mantova, nel mese di gennaio, all'UNIVERSAL CHAMPIONSHIP e dalla medaglia d'oro conquistata nel novembre 2025 a Skopje, in Macedonia.
Le recenti performance di questi ragazzi e la loro passione per la danza sportiva, lasciano ben presagire per il futuro, portando sempre alto il nome della Lucania nel mondo.


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