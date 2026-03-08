La Roller Matera fa la storia vincendo la Coppa Italia di Hockey su Pista (A2) al PalaDante di Trissino. La squadra maschile, guidata da mister Valerio Antezza, ha battuto 5-3 lHockey Thiene, campione in carica e favorito alla vigilia, conquistando il primo trofeo tricolore. Partita emozionante con continui ribaltamenti di punteggio: la Roller Matera ha aperto le marcature con Riera, subendo poi il vantaggio veneto, prima di chiudere il primo tempo sul 3-3 e dominare nel secondo con Giudice e Ferrara a fissare il 5-3 finale. Domenica 8 marzo spazio alla finale femminile con le campionesse in carica contro lHockey Valdagno.