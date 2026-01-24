La Pm Gruppo Macchia Potenza torna in campo per una sfida bella e avvincente ma allo stesso tempo una missione impossibile. Le rossoblù di coach Marco Orlando ospitano domenica 25 gennaio alla Cairo, con prima battuta alle 18, la Molinari Napoli. Prima nel girone B e con la Coppa Campania appena conquistata, la compagine partenopea arriva a Potenza sulle ali dellentusiasmo e con nove vittorie in altrettante partite. Una sfida che la Pm Gruppo Macchia affronterà con il massimo impegno e la voglia di fare bene: La sfida contro Molinari Napoli è una vera e propria missione impossible - ha dichiarato alla vigilia lallenatore Marco Orlando - , ma lo sport è bello proprio perché è imprevedibile e non ci sono equazioni esatte. Dobbiamo essere onesti nel descrivere Napoli come una vera e propria corazzata, prima in campionato e reduce dalla vittoria della Coppa Campania, ha individualità di esperienza in categorie superiori ed occupa meritatamente il posto in classifica. Noi però stiamo lavorando con la squadra per onorare la gara e fare tutto quello che ci è possibile: sono le partite più belle in cui l'ansia del risultato viene soppiantata dal divertimento di giocarsela a viso aperto in una gara che può essere allenante e formativa. Capitan Di Camillo e compagne sono reduci dal primo successo esterno con la vittoria per 3-1 su Striano che ha portato le rossoblù in un positivo sesto posto mantenendo ancora vive le speranze di poter avvicinarsi alle zone che contano: Veniamo da una bella vittoria fuori casa - continua coach Orlando nella sua analisi - , lo spirito del gruppo è buono ed ho chiesto alle mie ragazze di prendere la partita come un test per il futuro, onorare la maglia dinanzi al nostro pubblico che, per questa occasione, chiedo con tutto il cuore che sia numeroso e caldo. Speriamo di offrire una bella pallavolo, poi testa alla Coppa Basilicata perchè, dopo le vittorie della passata stagione, c'è la voglia anche questanno di portare a casa un trofeo.



COPPA BASILICATA - Al via giovedì la Coppa Basilicata con la Pm Gruppo Macchia che prenderà parte al nuovo formato ideato dalla Fipav Basilicata ed è chiamata a difendere il titolo conquistato nella passata stagione. Sono sei le squadre iscritte, suddivise in due gironi da tre che si incroceranno per la prima fase per poi passare a semifinali e finali. Le rossoblù sono inserite nel girone B insieme a Psa Matera (Serie C Puglia) e Volley Matera (Serie D Puglia); nel girone A invece Santa Maria e Asci Potenza (Serie D Campania) e Venosa (Serie D Puglia). Primo impegno giovedì sera alla Palestra Caizzo alle 20 contro Volley Matera, le ragazze di coach Orlando osserveranno poi il turno di riposo e torneranno per la terza e ultima gara contro Psa Matera (24 febbraio alle 20 al PalaLanera).