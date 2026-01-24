La Murese annuncia lingaggio di Edoardo Massafra, attaccante classe 2005, pronto a mettersi in mostra nel campionato di Promozione lucana.



Giocatore offensivo e duttile, capace di agire sia da punta centrale che da trequartista, Massafra si distingue per buona tecnica di base e per un tiro potente, caratteristiche che lo rendono pericoloso sia negli spazi stretti sia dalla media distanza. A comunicarlo è Gabriele Pio Piccolo, Communication Specialist di GC Sport Consultants. Secondo la nota, il ragazzo unisce struttura fisica e qualità tecniche, risultando un profilo interessante per il contesto della categoria.



Il suo percorso calcistico inizia nel settore giovanile dellAurelia Antica nella stagione 2022/2023. Dalla stagione 2023/2024 entra stabilmente nel calcio dei grandi, rimanendo nella stessa società e affrontando per due annate consecutive il campionato di Eccellenza, accumulando esperienza e continuità in una categoria impegnativa. Loperazione è stata definita con il supporto di GC Sport Consultants.



Nella stagione 2025/2026 Massafra vive una nuova esperienza fuori regione, trasferendosi in Sardegna allArzachena, sempre in Promozione, proseguendo il proprio percorso di crescita nel panorama dilettantistico nazionale.