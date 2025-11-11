|
|
|La storia della Nazionale al Museo Archeologico Provinciale di Potenza
11/11/2025
|Taglio del nastro al Museo Archeologico Provinciale di Potenza per la mostra Un Secolo dAzzurro In viaggio con la Coppa del Mondo, un tuffo negli oltre cento anni della Nazionale Italiana di calcio.
L'esposizione, promossa dall'Associazione S.Anna in collaborazione con il Comitato Regionale LND Basilicata e patrocinata da FIGC, Provincia di Potenza, ANCI, Associazione Italiana Calciatori, Regione Basilicata e APT Basilicata, sarà accessibile al pubblico fino al 15 novembre 2025.
Curato dal dirigente sportivo, giornalista e scrittore Mauro Grimaldi, il percorso presenta cimeli autentici, maglie leggendarie, scarpini, palloni e trofei che hanno scandito i momenti più gloriosi dell'epopea azzurra.
Un passo significativo nel percorso che vede il Museo Provinciale creare un dialogo virtuoso tra patrimonio storico e contemporaneità.
Ospitare questa esposizione è un grande onore e una immensa opportunità - ha sottolineato il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano - 'Un Secolo dAzzurro' è un'esperienza immersiva ed emozionante che permette a intere generazioni di rivivere i fasti e le passioni che hanno unito l'Italia intera condividendo i valori dello sport.
Un ringraziamento a tutti gli organizzatori, allUfficio Cultura dellEnte, al Dirigente Enrico Spera e a Vincenzo Mitro, Responsabile del Polo della Cultura di Potenza per aver portato sul territorio un pezzo della storia nazionale, rendendo il nostro Museo un luogo di memoria a tutto tondo."
CRONACA
SPORT
|
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua