Taglio del nastro al Museo Archeologico Provinciale di Potenza per la mostra Un Secolo dAzzurro  In viaggio con la Coppa del Mondo, un tuffo negli oltre cento anni della Nazionale Italiana di calcio.

L'esposizione, promossa dall'Associazione S.Anna in collaborazione con il Comitato Regionale LND Basilicata e patrocinata da FIGC, Provincia di Potenza, ANCI, Associazione Italiana Calciatori, Regione Basilicata e APT Basilicata, sarà accessibile al pubblico fino al 15 novembre 2025.



Curato dal dirigente sportivo, giornalista e scrittore Mauro Grimaldi, il percorso presenta cimeli autentici, maglie leggendarie, scarpini, palloni e trofei che hanno scandito i momenti più gloriosi dell'epopea azzurra.



Un passo significativo nel percorso che vede il Museo Provinciale creare un dialogo virtuoso tra patrimonio storico e contemporaneità.



Ospitare questa esposizione è un grande onore e una immensa opportunità - ha sottolineato il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano - 'Un Secolo dAzzurro' è un'esperienza immersiva ed emozionante che permette a intere generazioni di rivivere i fasti e le passioni che hanno unito l'Italia intera condividendo i valori dello sport.



Un ringraziamento a tutti gli organizzatori, allUfficio Cultura dellEnte, al Dirigente Enrico Spera e a Vincenzo Mitro, Responsabile del Polo della Cultura di Potenza per aver portato sul territorio un pezzo della storia nazionale, rendendo il nostro Museo un luogo di memoria a tutto tondo."