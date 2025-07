Con un “uno-due” di altissima competitività, il Campionato Italiano Slalom ACI Sport, ad appena una settimana dalla sfida dei Trulli a Monopoli è pronto a sferrare un altro colpo, domenica 13 luglio, con la sesta edizione della “Coppa Città di Corleto Perticara – Memorial Angelo Gilson Montano” e con un gran numero di piloti, settantanove, più nove per la specialità turistica slalom.



La sesta tappa del tricolore, organizzata da Basilicata Motorsport con il sostegno del P.O. Val D'Agri e del Comune di Corleto Perticara, valida anche per il 22° Challenge Interregionale CPB, si svolgerà sui tornanti lucani della SS92 Appia, lungo un percorso di 2995 metri con partenza dall’abitato di Corleto Perticara verso il bosco di Sella Lata che si affaccia sulla valle del Sauro, un misto veloce, molto tecnico per la prima metà e poi veloce.



Qui si confronteranno domenica gli specialisti della disciplina e sarà la gialla Radical SR4 Suzuki del siciliano Emanuele Schillace, che domenica scorsa ha vinto in Puglia svettando la classifica di campionato, ad “indossare” il numero “1” sulla vettura. Con l’ordine di partenza stabilito come di consueto al contrario, se il driver della CMS Racing correrà per ultimo, a precederlo su vettura gemella in livrea rossa sarà il campano Salvatore Venanzio, presidente della sua omonima scuderia, vincitore della passata edizione al via con i gradi del Campione Italiano Slalom in carica.



L’intero borgo della deliziosa località lucana, una comunità di poco più di milleduecento abitanti, con la sua Amministrazione comunale in prima linea ed il contributo del P.O. Val D’Agri, si è preparata al meglio per ospitare l’evento, promosso nel massimo campionato lo scorso anno, e condividerà con centinaia di sportivi e di appassionati la propria essenza storica e culturale, e persino gli spazi: piazza Plebiscito accoglierà le vetture per le verifiche e festeggerà i protagonisti nella premiazione. Il Municipio, dove è conservata la celebre bandiera del 16 agosto che partecipò alla marcia di Potenza, sarà sede di direzione gara, segreteria e sala stampa.



Tornando agli iscritti, tra i dodici nel gruppo E2 SC, quello delle potenti e spettacolari monoposto, ben sette sono i piloti a caccia di punti per il loro cammino in campionato. Oltre a Venanzio e Schillace, sono della partita il pugliese Domenico Palumbo, della scuderia Vesuvio, quarto in campionato su Radical SR4 Suzuki, il padre Giuseppe, su vettura analoga, il rientrante campione campano Luigi Vinaccia su Osella PA 6/9 Honda, i campani Pasquale Amatruda e Antonio Ruocco, leader della classifica tricolore Under 23, entrambi su Radical Prosport Suzuki e la pugliese Milena Palumbo, pronta finalmente a riportare in gara la Viali Suzuki protagonista di un rocambolesco incidente il mese scorso all’Agro Ericino.



Quindici i nomi tra le fila del Gruppo N, quello numericamente consistente con Davide Laino, cavaliere solitario al volante di una Fiat Cinquecento Sporting, contro quattordici avversari su Peugeot 106 Rallye capitanati dal giovanissimo Raffaele Ferrara. In cifra doppia anche il Gruppo Speciale Slalom con undici iscritti e il duello tricolore, tutto in famiglia a bordo di Fiat X 1/9, tra Alfredo Giamboi e la figlia Angelica, prima nella classifica femminile di campionato. Tra i nove iscritti in Gruppo Racing Start, occhi puntati su "King Dragon" al via su Mini Cooper S. Sette ciascuno i piloti in elenco in Gruppo Racing Start Plus e in Gruppo E1 Italia. Tra i primi gara tricolore per Antonino Marzuillo su Peugeot 106 Rallye; tra i secondi, a vestite i panni del mattatore, con ambizioni e potenzialità da alta classifica, è il campione lucano Saverio Miglionico su Autobianchi A 112 Abarth. Completano il bell'elenco iscritti dello Slalom Città di Corleto Perticara quattro piloti tra le bicilindriche e altrettanti tra gli spettacolari kart cross. Tra questi, sfida tricolore a tre tra Giuseppe Esposito su Speed Car Xtrem Evo, Fabio Gargiulo su Kamikaz2 e Giovanni Cutro su GMN. Senza punti di riferimento la corsa solitaria in Gruppo E2 SS per il siciliano Girolamo Ingardia, terzo nella classifica di campionato su Formula Gloria B5 Suzuki. Soli in gruppo anche Rocco Carlomagno su Fiat 127 Prototipo, Mario Staiano su Peugeot 106 Rallye Gruppo A e Antonio Miniaci su Peugeot 205 Rallye Gruppo HST.



Sono nove le vetture attesa al via della specialità Turistica, nella passata edizione appannaggio di Francesco Vasti, su Ford Sierra Cosworth.



Il programma della competizione inizierà domani sabato 12 luglio, con le verifiche sportive che saranno effettuate nel Municipio di Corleto, e tecniche nella piazza antistante, dalle ore 15.15 alle ore 20.30. La Pro Loco ha organizzato diverse iniziative per l’arrivo dei piloti in piazza Plebiscito, con una visita guidata e l’apertura di stand gastronomici e con la degustazione del “Mbellembande Curletan”, piatto dell’antica tradizione contadina preparato dal Comitato di quartiere del “Piazzile-Annunziata”, e delle “screppedde”, frittelle tipiche dolci o salate farcite con mortadella, stracciatella e Nutella. A partire dalle 21 la piazza sarà animata da musica con Carmine Ferrara e DJ Jaay V & Florian.



Domenica 13 luglio, alle ore 8.30, sulla linea di partenza fissata sulla soglia dell’abitato di Corleto, il direttore di gara Carmine Capezzera terrà il briefing con i concorrenti verificati, con istruzioni e dettagli sia dal punto di vista della corse che, soprattutto a garanzia di sicurezza. Alle 9.00 scatterà il giro di ricognizione, seguito dalle tre manches di gara, fino alle 15.30 circa. Ai fini della composizione della classifica sarà preso il miglior risultato individuale registrato tra i tre passaggi con l’assegnazione di dieci secondi di penalità per ciascun birillo accidentalmente colpito.



La strada statale 92 sarà chiusa al traffico dalle ore 7.00 fino al termine della corsa. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook Basilicata Motorsport.