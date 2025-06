Arriva il poker di vittorie per il potentino Carmelo Coviello allo slalom “Coppa Città di Picerno-7° Memorial C. Vazza”, tappa della Coppa Italia ACI Sport di 4^ zona disputata oggi per la sua ventiduesima edizione sui bei tornanti della Basilicata.



Il barbiere volante della scuderia Progetto Corsa, a bordo della sua fedele Osella PA21 S 1600, ha scoccato la freccia vincente già nella prima manche, fermando il cronometro a 2’18.02 e bissando il successo di due settimane fa nello slalom di Grassano. “E’ un buon periodo di forma – ha dichiarato Coviello- il rendimento della vettura è affidabile, il percorso di gara è interessante e competitivo, nel secondo passaggio ho preso un birillo che non ha però compromesso il risultato finale”. Alle sue spalle si è compiuto un bel duello tra le tre Formula della corsa, aggiudicato dal padrone di casa Berardino Vaccaro che, su Renault Suzuki turbo 1400, con il miglior tempo realizzato in gara 3 di 2’22.27 si è imposto sul frusinate Adriano Ricci, su Gloria B5 1400. Il driver del Santopadre Racing Team ha potuto contare solo sul primo passaggio per la rottura del semiasse nella seconda manche, restando con un distaccato di 1.41 secondi sul lucano.





Il casertano Fabio Di Cristofaro (Scuderia Vesuvio) su Formula Gloria 1.150 è quarto assoluto davanti al compagno di squadra Alfonso Casillo, su Elia Avrio St09 Suzuki 1400. i I due kart cross in gara si sono posizionati in sesta e settima posizione, rispettivamente occupate da Giovanni Cutro (su GMN MM Racing) e Angelo Rocco Lucia (su Yakar Gretaracing del team Ciracì). La top ten si completa con l’ottavo posto di Antonio Caivano su Radical Prosport 1400 Gretaracing, il nono di Antonio Emanuele Tizzani (Elia Avrio S09 scuderia Vesuvio), ed il decimo di Gennaro Alfano, su Renault R5 GT Turbo SS Scuderia Vesuvio il migliore tra le Speciali Slalom. Nelle silhouette una bella prestazione è stata registrata dall’ultrasettantenne Andrea Cuomo, su Lancia Y10 Suzuki anche undicesimo assoluto. In E1 Italia il leader è Rocco Antonio Telesca, su Renault R5 GT turbo. Nel Gruppo N, il più numeroso della competizione con 22 vetture iscritte, il dominio è di Alfredo Ragno su Renault Clio Rs, seguito da Nichi Icuki, su Peugeot 106 1.6, e Vincenzo Fusco, su Citroen Saxo vts. Nelle altre categorie, i mattatori sono Carlo Romano su Peugeot 106 R in RS Plus, Raffaele Pagano su FIAT 500 bicilindrica, e Giovanni Giuliano su Citroen Saxo Vts mentre la coppa dame è andata alla giovane Paola Pepe su Citroen Saxo Vts.



Nella specialità turistica il successo è del leccese portacolori dell’Historic Salento Gentlemen Drivers Tommaso Paradiso, con la sua FIAT 500 Abarth SS del 2018 il migliore con la media di regolarità davanti ad Antonio Mallano (Amici Auto e Moto Club Melfi), su Mini Cooper S del ’74.



Soddisfatti gli organizzatori della gara, realizzata da Basilicata Motorsport con il sostegno dell’Amministrazione comunale di Picerno e voluta dalla famiglia Vazza, che onora la memoria del giovane Canio, appassionato di motorsport e presidente della ASD Promosport (era il giovanissimo presidente in carica quando è venuto a mancare), pronti già per l’invio all’edizione numero 23.