Ha preso ufficialmente il via la 33° edizione del torneo internazionale MiniBasket in Piazza, Memorial "Carmine Nuzzaci". Dal parco Giovanni Paolo II di Matera le delegazioni provenienti da diverse parti del mondo, ospiti della Pielle Matera Basket, si sono strette nell’abbraccio più grande e più bello dei primi momenti tutti insieme. Un’invasione di oltre seicento atleti e oltre mille presenze tra dirigenti, allenatori, accompagnatori e genitori, che hanno invaso la città dei Sassi per l’intero pomeriggio.







La consueta sfilata, che apre la manifestazione, ha preso il via dallo Stadio “Franco Salerno” per poi attraversare la città sino a Piazza Vittorio Veneto, ballando e cantando sulle note e il ritmo della EuroBand, che ha colorato anche di musica la già pirotecnica sfilata, con ogni rappresentanza pronta a sfoggiare la propria bandiera e il proprio stemma per salutare Matera e i suoi cittadini. Arrivati al parco Giovanni Paolo II, poi accompagnati dallo staff della Pielle Matera Basket e dai Volontari di Matera2019 hanno preso rapidamente posto. Bellissimo e toccante il minuto di silenzio che ha aperto la manifestazione, “per ricordare le vittime di tutte le guerre nel mondo e per dimostrare vicinanza alle delegazioni di Palestina, Libano e Giordania, che hanno dovuto dare forfait all’ultimo minuto per via della difficile condizione geopolitica che attanaglia il Medio Oriente”, come ricordato dal palco, terminato poi con l’applauso nella lingue dei segni, come a voler continuare quel silenzio assordante che seicento bambini hanno mantenuto per onorare i loro amici e coetanei, bloccati e braccati da una violenza che non appartiene alla loro età.







La cerimonia è entrata nel vivo con l’intervento della Curia di Matera, affidato a don Francesco Di Marzio, che ha preso subito l’attenzione e coinvolto i ragazzi con il suo spirito e la sua capacità comunicativa, a cui hanno fatto seguito le parole importanti della dottoressa Emma Ivagnes, Questore di Matera. Anche il Comandante dei Vigili del Fuoco del Comando di Matera, l’ingegner Amalia Tedeschi ha voluto sottolineare la vicinanza delle Istituzioni alla manifestazione e l’imminente visita del Comando da parte di una delegazione di ragazzi, che potranno avvicinarsi alle Forze dell’Ordine con passione e coinvolgimento. Un saluto è arrivato anche dal Sindaco di Cassano delle Murge, Davide Del Re, dal Coordinatore regionale di Sport e Salute, Matteo Trombetta e dal Componente Nazionale del Collegio dei Probiviri del Centro Sportivo Italiano, Cristoforo Di Cuia. A conclusione, l’intervento commovente e partecipato di Claudio Nuzzaci, figlio di Carmine al quale è dedicato il torneo. Il suo ricordo del papà ha strappato applausi e regalato un ricordo indelebile di un dirigente e imprenditore visionario e preparto, che per primo ha creduto nel successo del MiniBasket.







La cerimonia della consegna delle chiavi della città, affidata al Comandante della Polizia Locale, Colonnello Paolo Milillo ha preceduto la lettura della “promessa del miniatleta” in sei lingue diverse: inglese (letta dall’atleta lituano), spagnolo (Venezuela), Arabo (Libia), serbo (Bosnia Erzegovina), francese (Algeria) e italiano. I momenti che hanno concluso la serata e dato appuntamento ai campi di gioco. Da questa mattina spazio allo sport e al divertimento.