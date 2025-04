La PM Gruppo Macchia Potenza conquista, dopo la vittoria del campionato di Serie D e la conseguente promozione in Serie C, anche la Coppa Campania. Le ragazze di coach Marco Orlando superano con un netto 3-0 la Bcc Capaccio Paestum Serino con i parziali di 25-19, 25-18 e 25-21. Un trofeo che si aggiunge alla bacheca della PM Volley Potenza e che va a suggellare una stagione straordinaria da parte delle rossoblù. Ad impreziosire la vittoria della Coppa anche i premi individuali: Antonella Micca ha ricevuto infatti il premio di miglior libero e l’opposto Valeria Restaino quello di Mpv della finale. “È stata una partita straordinaria - ha dichiarato un emozionato e fiero coach Marco Orlando - , abbiamo giocato alla perfezione, le ragazze hanno messo in campo tutto ciò che avevamo studiato e provato in settimana, sono davvero orgoglioso di tutte loro. Devo però fare una menzione speciale a Sara Carta, atleta classe 2010 prodotto del settore giovanile della PM Volley (che evidenzia l’ottimo lavoro di coach Elena Ligrani con le under), che non solo ha messo a terra il punto decisivo ma ha giocato un’ottima partita in attacco dimostrando maturità e bravura tecnica e ancor di più al nostro capitano Livia Di Camillo per il grande lavoro di sacrificio e abnegazione fatto durante la stagione per recuperare da un infortunio e tornare in campo più forte di prima”. La stagione della PM Gruppo Macchia Potenza però non è ancora finita perchè giovedì alle 19,30 le rossoblù dei coach Marco Orlando ed Elena Ligrani saranno in campo a Rionero per la finale di Coppa Basilicata contro la Daken Psa Matera.



LA CRONACA - Primo set molto equilibrato nelle prime battute (11 pari) con l'Interserinese che, soprattutto con Varallo e Loria, risponde colpo su colpo contro una PM Gruppo Macchia pulita nelle ricezioni e pericolosa sottorete soprattutto con Lopardo, Carta e Restaino. Sprint improvviso delle lucane, che costruiscono un break di 4 punti e mettono in discesa il set. Le irpine provano a rimettersi in carreggiata, ma due ace di Lopardo consolidano il vantaggio e tolgono fiducia. Finisce 25-18 per le rossoblù. Nel secondo set l'Interserinese si porta dietro le scorie del primo ed è costretta ad inseguire (7-10 PM). Le lucane sono perfette in ricezione e fredde sottorete: le irpine reggono fino ad un paio di errori tecnici (tocco di seconda e ricezione svirgolata) che compromettono anche il secondo set. Potenza non sbaglia un colpo (12-19). L'orgoglio rimette in partita l'Interserinese con un break di 4 punti (17-21) ma al rientro dal time-out le rossoblù riprendono il controllo del match e chiudono sul 25-18. Nel terzo set l'Interserinese prova a prendere le redini, ma la PM Gruppo Macchia non concede mai più di un break e le squadre arrivano fianco a fianco al giro di boa (12 pari) quando le lucane mettono il muso avanti per la prima volta dopo un lungo scambio. La qualità sottorete delle lucane si fa sentire: Carta e Di Camillo mettono a terra punti pesanti, l'Interserinese resta aggrappata al match con la solita Loria (21-23). Una pipe di Casaletto prepara la festa lucana, Carta mette "nero su bianco" e chiude i conti sul definitivo 25-21.