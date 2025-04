Due finali per scrivere la storia. La Pm Gruppo Macchia Potenza si appresta a vivere dei giorni emotivamente intensi dentro e fuori dal campo. La formazione del presidente Michele Ligrani infatti, dopo la straordinaria vittoria del campionato di Serie D femminile nel raggruppamento campano e l'immediato ritorno in Serie C, si è guadagnata la possibilità di giocarsi due finali di Coppa e di mettere in bacheca altri due trofei. La prima in ordine di tempo è la finale di Coppa Campania di domenica 13 aprile che vedrà il sestetto di coach Marco Orlando sfidare alle 17:30 la Bcc Capaccio Paestum Serino sul campo neutro della Palestra “Adamo” di Atripalda; una finale conquistata dopo la vittoria in semifinale per 3-2 a Piedimonte Materse. Giovedì 17 alle 19:30 invece le rossoblù della Pm Volley saranno di scena al Palasport di Rionero in Vulture per la Coppa Basilicata contro la Daken Psa Matera, trofeo messo in palio tra le migliori formazioni femminili lucane impegnate nei massimi campionati regionali (campano e pugliese). “Abbiamo fatto un grandissimo campionato con un percorso praticamente netto - ha dichiarato il presidente rossoblù Michele Ligrani - , ci aspettano questi due appuntamenti a cui ci stiamo preparando al meglio per provare a portare due trofei nella città di Potenza. Le ragazze - prosegue Ligrani - ci tengono molto e nello stesso tempo voglio ringraziare loro e i tecnici per il grandissimo lavoro svolto ma anche chi ci ha sostenuto, in primis il nostro main sponsor Gruppo Macchia”. Tutte le attenzioni sono rivolte al match di domenica pomeriggio contro la terza forza del girone B e capace di conquistare 11 vittorie in 16 match, le potentine si presentano invece da vincitrici del girone D conquistato con 13 vittorie su 14 partite. Rimane comunque un avversario difficile da incontrare e molto forte come ha sottolineato coach Marco Orlando: “Stiamo mettendo tutte le nostre energie per la finale di domenica contro la Bcc Paestum Serino una squadra che stiamo studiando e che è di grandissimo livello tecnico - ha detto il tecnico rossoblù - , rispettiamo l'avversario e sappiamo che sarà una sfida dura per riuscire a fare bene per riuscire a provare a portare a casa il Trofeo. Dovremmo mette in campo tutte le nostre possibilità tecniche e tutto il lavoro svolto in settimana, poi ci aspetta anche la finale di Coppa Basilicata contro la Psa Matera, compagine che non conosciamo perché hanno svolto il girone pugliese. Avremo pochi giorni per studiare la gara e fare gli allenamenti di riferimento, sicuramente c'è la voglia di fare bene con la spinta di aver vinto il campionato ed essere ritornati in Serie C. Quando si arriva a giocare una finale, in questo caso due, l'appetito e la voglia di provare a conquistare il trofeo si sentono”. Giovedì scorso, prima della doppia finale, la Pm Volley Potenza ha ricevuto la visita del Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, e del vice Sindaco, Federica D'Andrea, che hanno portato il saluto dell'amministrazione comunale alla squadra in vista di un doppio appuntamento importante non solo per il club rossoblù ma anche per la città di Potenza. Presente anche il presidente della Fipav Basilicata, Antonio Lopardo, che ha mostrato vicinanza alla squadra in vista della finale di Coppa Campania.