Sabato 12 aprile è in programma a Metaponto Borgo il 2° Trofeo di Abilità Giovanissimi del Borgo , una gara valida per il campionato regionale giovanissimi FCI Basilicata per società con inizio alle 16:00 in viale Orazio Flacco. La manifestazione è dedicata ai bambini e ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 12 anni che vogliono mettersi alla prova in una competizione divertente e al tempo stesso migliorare le proprie abilità su due ruote nella formula gimkana più sprint. Nel dietro le quinte dell’evento, oltre al comune di Bernalda, ci sono anche piccole aziende locali che hanno affiancato gli organizzatori per rendere possibile un pomeriggio dedicato alle nuove leve del pedale.



POLICORO – La bicicletta, sotto forma di pedalata ecologica/cicloturistica, tiene banco domenica 13 aprile a Policoro per l’evento Basilicata Bici Retrò. Una manifestazione dedicata ai cicloamatori, anche principianti, ma nostalgici delle bici vintage o d’epoca. Una semplice pedalata di 8 chilometri con momenti di socializzazione da vivere all'aperto con sosta aperitivo per i ciclisti in zona Marinagri e rientro via lungomare a Lido la Capannina (ritrovo alle 10:00 e partenza alle 11:00).