Dopo la vittoria interna di domenica con Trani, torna subito in campo l’Academy, in quello che sarà l’unico appuntamento

infrasettimanale almeno per quanto concerne la regular season. Con palla a due alle ore 20.00 al PalaPergola, infatti, si

recupera il match con Basket Francavilla 1963, valido per l’ultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie C e

rinviato domenica 11 Gennaio per le avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato la Basilicata.

Rispetto a quanto sarebbe potuto accadere dieci giorni fa, le due formazioni si presentano con novità nel roster e soprattutto reduci da due importanti successi nei rispettivi incontri con cui si è aperto il 2025. Detto dell’affermazione rossoblù su

Trani, coincisa con il debutto ufficiale dei nuovi acquisti Miks Montiks (playmaker classe 2005) e Davide Tolino (pivot

classe 2002 proveniente da Mondragone), i prossimi avversari dell’Academy hanno violato il parquet dell’Assi Brindisi 86-

76, sovvertendo l’esito della sfida soprattutto grazie al break di 27-9 dell’ultimo quarto. Ai tre tenori Floreani, Lillo e

Liukko – grandi protagonisti anche in terra brindisina con 69 degli 86 punti complessivi messi a segno – si è aggiunto

Federico Angelini, subito determinante con tre triple capaci di spaccare l’equilibrio nel quarto periodo e già visto al

PalaPergola qualche settimana fa con la canotta di Mesagne. Senza dimenticare e trascurare il prezioso apporto dei vari

Urso, Eletto e Madaro, un supporting cast solo apparente in cui si riflette tutta l’identità della Città degli Imperiali, aver

espugnato l’impianto brindisino ha permesso al roster allenato da coach Caforio di salire a quota 16 al quarto posto in

classifica ed interrompere una striscia negativa durata tre partite, dopo un inizio da sette vittorie nelle prime otto giornate di campionato.

Le capacità perimetrali degli esterni (sei delle sette triple complessive contro l’Assi sono arrivate dopo l’intervallo) e la

qualità e l’impatto fisico sotto canestro dei due lunghi sono senz’altro le armi principali cui far attenzione in casa potentina, per proseguire nel momento positivo e centrare una vittoria che permetterebbe di accorciare ulteriormente la graduatoria,

posizionandosi stabilmente in zona playoff. Sotto questo aspetto, i quarantotto punti concessi domenica alla Fortitudo sono

una buona conferma dei sessantuno subiti nell’ultima trasferta del 2025 a Brindisi e delineano nuovi equilibri ed

accorgimenti difensivi che coach Putignano sta impartendo alla sua squadra, da cui provare ad esaltarsi in contropiede con

le caratteristiche atletiche che di certo non fanno difetto a Miks Montiks e compagni.

Alla vigilia dell’ultimo allenamento, è proprio il regista lettone ex Basket Corato a presentare la partita di domani

soffermandosi anche sulle impressioni del suo ritorno in Italia al debutto con la nuova maglia (7 punti e 4 recuperi nel suo

score): “E’ stata una gran bella sensazione tornare sul parquet e giocare a distanza di qualche mese, voglio ringraziare la

squadra, la società e lo staff per il caloroso benvenuto – conferma il playmaker baltico - domani ci aspetta una partita

fisica e veloce, per noi sarà importante eseguire il piano gara sotto l’aspetto difensivo e muovere bene la palla in attacco,

coinvolgendo tutti i giocatori per ottenere una vittoria che sappiamo essere davvero importante per il nostro futuro”.

Appuntamento, con ingresso gratuito, alle ore 20.00 al PalaPergola agli ordini dei signori Serra di Brindisi e De Pascalis di

Lecce.