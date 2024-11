Giuseppe Berardone è il nuovo presidente della sezione arbitri di Moliterno. L’associato di San Chirico Raparo, eletto nella giornata di venerdì 15 novembre, subentra a Federico Votta, fiore all’occhiello della classe arbitrale lucana (è assistente arbitrale alla CAN, ovvero serie A e B). Berardone è stato eletto all’unanimità e attraverso un comunicato stampa della stessa sezione esprime soddisfazione e determinazione:



Comunicato stampa sezione Moliterno



La Sezione AIA di Moliterno ha scritto una nuova pagina della sua storia: Giuseppe Berardone è stato eletto all’unanimità come sesto Presidente durante l'assemblea elettiva tenutasi lo scorso 15 novembre nei locali sezionali. L'importante evento si è svolto alla presenza di Antonio Rubino, Presidente del Comitato Regionale Arbitri della Basilicata. Ad aprire i lavori è stato Federico Votta, presidente uscente, che ha voluto esprimere un messaggio di profonda gratitudine per gli anni trascorsi alla guida della sezione. Nel suo intervento, ha sottolineato come la serenità e l'armonia tra gli associati siano stati elementi centrali del suo mandato. Ha inoltre evidenziato il valore della coesione e dell'unità, elementi fondamentali per il benessere della sezione. Con emozione, ha dichiarato: "In questi quattro anni si è creato il clima ideale per la vita di una sezione. La serenità e l'unione tra noi associati moliternesi devono essere preservate in futuro. Ringrazio tutti voi, ed è stato un onore rappresentare questa sezione." L'assemblea è proseguita con la verifica della regolarità delle operazioni da parte dell'Ufficio di Presidenza, composto da Nadia Vito in qualità di Presidente, Pietro Olivieri come Vicepresidente, Roberto Rago come Segretario e gli scrutatori Felice Cosentino e Salvatore Olivieri. Dopo queste formalità, Giuseppe Berardone, candidato unico alla presidenza, ha presentato il suo programma. Nel suo discorso, Berardone ha delineato con chiarezza le linee guida del suo mandato, evidenziando come il successo della sezione debba fondarsi sul coinvolgimento attivo di tutti gli associati. Ha parlato dell'importanza di reclutare nuovi arbitri per garantire una crescita costante e di investire nella formazione e nell'aggiornamento continuo, sia dal punto di vista tecnico che personale, per valorizzare le competenze e il potenziale di ciascuno. Ha inoltre sottolineato quanto sia essenziale mantenere un clima di collaborazione e di fiducia reciproca, elementi indispensabili per creare una squadra unita e motivata. Dopo l'elezione, nel suo discorso di insediamento, Berardone ha rivolto un caloroso ringraziamento a Federico Votta, sottolineando quanto sia stato significativo lavorare al suo fianco nel direttivo e quanto abbia imparato dall'esperienza condivisa. "È stato un privilegio lavorare al tuo fianco nel direttivo. Ho imparato moltissimo da te, e porterò con me i valori che hai trasmesso," ha dichiarato. Rivolgendosi agli associati presenti, ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta, invitando tutti a continuare a lavorare con impegno e passione. "Il successo di una sezione si costruisce insieme, giorno dopo giorno, con impegno e passione.

Sono certo che, con il contributo di tutti, potremo raggiungere grandi risultati," ha aggiunto con entusiasmo e determinazione. Con l'elezione di Giuseppe Berardone, la Sezione AIA di Moliterno si prepara a intraprendere una nuova fase caratterizzata da entusiasmo e ambizione. Grazie alla guida di Berardone e al lavoro congiunto degli associati, la sezione guarda al futuro con la volontà di affrontare nuove sfide e cogliere le opportunità, mantenendo saldi i valori di unità, formazione e crescita che ne hanno sempre rappresentato l'identità. Nella foto a sinistra il neo presidente Berardone è a destra Votta.



Carlino La Grotta