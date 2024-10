In occasione della prima partita casalinga dell’ASD Castrum Viggianello, è stato inaugurato il nuovo campo di gioco "Aldo Moro" a Viggianello. Alla cerimonia erano presenti, oltre al Sindaco Antonio Rizzo e all'amministrazione comunale, la società ASD Castrum Viggianello, il Presidente del Consiglio regionale Marcello Pittella, il Presidente della FIGC Basilicata Emilio Fittipaldi e il Presidente del CONI regionale Leopoldo Desiderio.

L’investimento rappresenta un importante traguardo sia dal punto di vista sociale che economico, considerando che Viggianello ha già ospitato ritiri sportivi ed è quindi una località che punta anche sul turismo sportivo, con una capacità ricettiva di oltre 600 posti letto.

Grande affluenza di pubblico sugli spalti per la prima partita in casa, che ha visto i padroni di casa affrontare la Virtus Francavilla, in un match terminato in pareggio per 2-2.

Passando alla cronaca della partita, il Castrum Viggianello è passato in vantaggio con il gol di Gioia. La Virtus Francavilla ha prima colpito la traversa con Donadio, poi ha trovato il pareggio prima della fine del primo tempo grazie a Birame Ndiaye, che ha sfruttato un grave errore difensivo.

Nel secondo tempo, gli ospiti si sono resi ancora pericolosi con Donadio, che ha scavalcato il portiere con un pallonetto, ma un difensore ha respinto sulla linea. Passa qualche minuto e Birame Ndiaye ha ribaltato il risultato a favore della Virtus. I padroni di casa hanno cercato il pareggio con un colpo di testa di Propato, che però è terminato di poco a lato.

Al 37° minuto la Virtus è rimasta in dieci uomini per l’espulsione di Martino, e nel finale il Viggianello ha trovato il gol del pareggio con Carlucci al 43°. La partita è terminata 2-2: la Virtus sale così a 4 punti in classifica, mentre il Viggianello conquista il suo primo punto stagionale.

Di seguito servizio e interviste video di Gianfranco Aurelio, riprese di Antonio Bonelli, montaggio di Giuseppe Panaino.