Da tempo il Team Bykers Viggiano svolge un’attività intensa e qualificata nel panorama del fuoristrada e anche per mettere in bicicletta i bambini e i ragazzi del territorio della Val d’Agri.

Non è da meno la parte organizzativa e tra i tanti eventi di punta, trova posto nel periodo autunnale il Trofeo Ciclocross Città di Viggiano che quest’anno giunge alla dodicesima edizione e coincide con il debutto del Mediterraneo Cross.



Si prospetta un’intensa giornata con prospettive positive sotto il profilo partecipativo: da più parti d’Italia sono 200 gli iscritti attesi a Viggiano. Gli atleti, sia agonisti che amatori, ce la metteranno tutta per tagliare il traguardo nella posizione migliore, oltre a districarsi tra lo sterrato e gli ostacoli del percorso di 2.500 metri disegnato sui prati e nell’affascinante pineta dinanzi il Centro Polifunzionale in via Aldo Moro (ex Centro Caritas).



Viggiano è la prima delle sei prove del Mediterraneo Cross per tutta la stagione autunnale ed invernale corrente con le altre sfide che proseguiranno sui campi gara della Puglia (Bisceglie il 3 novembre e Barletta il 24 novembre), della Calabria (il 17 novembre a Belvedere Marittimo) e della Campania (il 1°dicembre a Bacoli con annessa premiazione finale del circuito). In ogni tappa verranno messe in palio le maglie di leader (realizzate dal maglificio Ciemme Bikewear) con vestizione giornaliera solo per gli agonisti



Il programma generale dell’evento prevede le seguenti fasce di partenza: la prima alle 10:00 per i G6 (durata 20 minuti), la seconda alle 10:30 per gli esordienti secondo anno uomini e donne (durata 30 minuti), la terza alle 11:15 per gli allievi uomini e donne (partenze separate di qualche secondo tra primo e secondo anno, durata 30 minuti), la quarta alle 12:00 per juniores, donne open, donne master e gli amatori seconda, terza e quarta fascia (dai 40 anni in su), a seguire l’ultima alle 13:00 per under 23, élite e gli amatori di prima fascia under 40 (60 minuti).



Queste sono le principali linee guida di un Trofeo Ciclocross Città di Viggiano che mira a replicare il successo delle precedenti edizioni e a rimanere in pianta stabile tra gli eventi di punta del ciclocross nazionale.



Sul portale Home - A.S.D. Team Bykers Viggiano (asdteambykersviggiano.it) tutte le info principali dell’evento con regolamento e planimetria.