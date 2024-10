Si è conclusa anche quest'anno l'edizione 2024 del Trofeo CONI, una manifestazione sportiva organizzata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dedicata agli atleti tra i 10 e i 14 anni, una vera e propria mini Olimpiade. Quest'anno si è svolta in Sicilia, tra le città di Palermo e Catania, con la partecipazione di oltre 4.500 atleti impegnati in diverse discipline. Tra i tanti sport presenti, non poteva mancare il Taekwondo.



Quattro gli atleti che hanno rappresentato la Basilicata, tre dei quali appartenenti a una delle scuole leader della regione, l' "A.S.D Taekwondo Old School Senise": Francesco Veneri, Bryan Mango e Carmen Mango. Quest'ultima si è particolarmente distinta conquistando una medaglia di bronzo. Per il freestyle, invece, ha gareggiato l'atleta Carlotta Catanzaro dell' "A.S.D Dragon Taekwondo" di Rapolla.



Gli atleti sono stati accompagnati dal Commissario Regionale per le attività giovanili, il Maestro Mario Rossi, cintura nera III DAN. Con impegno e sacrificio, hanno rappresentato con orgoglio la nostra amata Basilicata in questo prestigioso evento nazionale, e non possiamo che essere fieri e onorati del loro risultato.



Un grazie di cuore ai nostri atleti e al Maestro Mario Rossi per averci così degnamente rappresentato.