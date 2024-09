Colori, bellezza, rumori, curiosità e passione sono state le note costitutive della prima parte della XX edizione del Raduno di precisione delle auto d’epoca e sportive moderne con rievocazione storica di autoregolarità “1949 Coppa d’Autunno” – targa ing. Michele Pastore in corso di svolgimento fino a domenica 8 a Melfi e nell’intero Vulture Melfese, organizzato dal Club Amici Auto e Moto d’Epoca, dal Team Coppa d’Autunno Melfi 1949, da Aci Potenza, Registro Fiat Italiano, Club Aci Storico “Il futuro dello stile antico” con il patrocinio del Comune di Melfi, Apt Basilicata e Parco Naturale Regionale del Vulture.

Gli equipaggi giunti da ogni parte d’Italia hanno allineato le prestigiose vetture in Piazza Duomo per poi ammirare le bellezze del Museo Diocesano guidati dai volontari del Fai e l’imponente austero Castello, dimora prediletta dell’imperatore Federico II di Svevia, che proprio qui ha voluto seminare e diffondere le prime norme di civiltà e di convivenza tra popoli diversi. Un’immersione nella storia e nella bellezza dell’arte, dell’architettura, dei saperi.

Successivo ma ugualmente esaltante coinvolgimento, sempre nei pressi della Cattedrale, in uno spiazzo identificato con saggezza dove è stato messo a dimora un albero per sottolineare la sensibilità di ogni pilota verso la tutela dell’ambiente. “Ogni pilota un albero” è stata così occasione di incontro e di collaborazione tra l’Automobil Club e il settore della Biodiversità dei Carabinieri Forestali, ma anche occasione di riflessione di tutti sulla necessità di salvaguardare la natura, con l’apporto di ognuno di noi. Un dovere al quale non si sottraggono le tante scuderie di auto storiche e d’epoca presenti alla 20esima edizione della “Coppa d’Autunno”.

Dopo una lezione di esperti nella splendida Sala Spinelli del Museo Diocesano, la carovana, di notte, ha percorso un circuito cittadino nel centro Storico di Melfi, di circa 3 km con tre prove cronometrate concatenate, un controllo di transito e due controlli orari, ripetuto per tre volte.

Nella giornata conclusiva della manifestazione (domenica 8 settembre), i protagonisti della Coppa d’Autunno 2024 percorreranno il circuito del Vulture, partendo da Viale D’Annunzio per poi raggiungere l’ingresso B dello stabilimento industriale Stellantis di San Nicola di Melfi, Lavello, Venosa, Cantine del Notaio, Rionero, Laghi di Monticchio, Monticchio Bagni, Centro Aias e arrivo di nuovo in Viale D’Annunzio. Nel pomeriggio, premiazione delle cinque autovetture meglio classificate nel Concorso di Bellezza con il rilascio degli attestati di partecipazione alla manifestazione e alle sessioni teorica e pratica di avvicinamento alla regolarità.

Saranno premiati anche l’equipaggio con la vettura più anziana, il partecipante proveniente dalla località più lontana, la scuderia o l’associazione con più partecipanti, equipaggi femminili e primi tre equipaggi, per raggruppamento, meglio classificati nelle prove pratiche di avvicinamento alla Regolarità.





Domenica 8 settembre – programma dettagliato

Melfi – Viale Gabriele D’Annunzio – dalle ore 9,31 alle 13,00 – partenza e arrivo del Circuito del Vulture.

I partecipanti attraverseranno i seguenti Comuni e Località:

Melfi > San Nicola area industriale stabilimento STELLANTIS ingresso B > Lavello > Venosa > Cantine del Notaio > Rionero > Laghi di Monticchio > Monticchio Bagni > sede AIAS di Melfi > Melfi.

All’interno del circuito sono inseriti dei controlli di transito da realizzare e conservare attraverso fotografie da effettuare su obiettivi indicati sul road book con il proprio telefono da parte di ciascun equipaggio, che dovranno essere presentate agli organizzatori a richiesta degli stessi.

I partecipanti, al controllo orario di partenza CO7, riceveranno dai cronometristi la tabella di marcia che, in uno con la tabella Distanza & Tempi, contengono tutte le indicazioni relative alle prove cronometrate e i controlli di transito fotografici previsti lungo il percorso.

Tutto il circuito dovrà essere percorso alle medie indicate sulla tabella Distanze e Tempi. Ciascun concorrente dovrà presentarsi al controllo orario di chiusura CO8 esattamente nel minuto primo previsto dalla tabella di marcia.

Melfi – Viale Gabriele D’Annunzio – dalle ore 14,00 alle 16,00 – pranzo con premiazione del Concorso di Bellezza con il rilascio degli attestati di partecipazione alla manifestazione e alle sessioni teorica e pratica di avvicinamento alla regolarità.

Oltre ai premi per le prime cinque autovetture classificate nel Concorso di Bellezza saranno premiate:

- Vettura più anziana;

- Partecipante proveniente dalla località più lontana;

- scuderia o associazione con più partecipanti;

- equipaggi femminili;

- primi tre equipaggi, per raggruppamento, meglio classificati nelle prove pratiche di avvicinamento alla Regolarità;