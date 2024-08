Il rotondese Giulio Di Sanzo, spinto dall’amore per lo sport e per sua moglie, si è reso protagonista di una straordinaria impresa correndo senza sosta per 130 km, ovvero più di tre maratone consecutive.

È quanto successo tra ieri e venerdì scorso, quando il 36enne atleta lucano, trapiantato in Abruzzo, partito a mezzanotte dall’Aquila, ha iniziato a correre lungo il cammino della pace, attraversando 21 comuni e tre province: nessun orario fissato per l’arrivo, avvenuto intorno alle ore 20 di ieri sera nella piazza principale di Guardiagrele (provincia di Chieti, dove vive con la moglie).



“È stata dura, ma tutto sommato sto abbastanza bene: pensavo peggio. Ci ho impiegato quasi 20 ore: un tempo che, a livello amatoriale, sarebbe stato sicuramente di rilievo. I momenti più difficili sono legati ai quasi 5mila metri di dislivello: in particolare, la mattina quando sono sceso per passare tra i centri storici in cui si moriva dal caldo, e la sera quando sono poi dovuto risalire”.

Giulio si cimenta in competizioni del genere, ma non aveva simulato per intero la sua impresa.

“Questo percorso non l’ho simulato fino alla fine, ma a spezzoni di 40 o 50km alla volta: ho fatto un sopralluogo guardando con un occhio particolare ai punti più difficili ed a quelli di ristoro. Ma per completare imprese del genere, oltre al lavoro fisico, bisogna starci e tanto soprattutto con la testa”.

Oltre quella sportiva, c’è una ragione di cuore che ha spinto il lucano a compiere questa impresa. L’iniziativa nasce infatti da un’idea di Luciano Caramanico, padre di Alessandra, moglie di Giulio miracolosamente sopravvissuta al terremoto dell’Aquila del 2009, che da allora ha avviato il 'Cammino della pace'.

“Mi è sempre piaciuto mettermi alla prova, cercando di andare oltre i miei limiti ed ho pensato di cimentarmi in questo cammino. Ma, accanto all’aspetto sportivo, per me ha avuto un significato affettivo. È stato soprattutto un atto di fede”.



Ad attenderlo al traguardo, assieme alla moglie, sono arrivati da Rotonda papà Angelo, mamma Lucia e la sorella Francesca con i nipotini. Giulio farà ritorno nella valle del Mercure nel weekend del 14 settembre.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it