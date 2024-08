Nel rispetto di una tradizione che si va consolidando di anno in anno con i giovanissimi under 13, ecco domenica 25 agosto a Viggiano la dodicesima edizione della cross country giovanile denominata Trofeo Città di Maria. L’organizzazione è curata dal Team Bykers Viggiano, il clichè è quello solito con la logistica concentrata in contrada Case Rosse nei pressi dell’Hotel Kiris, percorso di gara (ritrovo alle 8:00 e partenza alle 10:00) in sterrato sulla distanza di 400 metri (G1-G2-G3), 700 metri (G4-G5) e 1000 metri (G6). Nell’ambito del campionato regionale giovanissimi per società FCI Basilicata, si preannuncia una giornata entusiasmante con i baby campioncini del pedale che sono pronti a dare spettacolo di fronte agli occhi degli appassionati, come accade sempre in occasione di questo che è diventato un appuntamento classico dell’agosto ciclistico del Team Bykers Viggiano.