La prima edizione del Trofeo Basileus, a Baragiano, ha messo in mostra la perfetta organizzazione dell’Asd Baragiano Pedala, al suo debutto ufficiale nel dietro le quinte di una gara di mountain bike abbinandosi al circuito X-Country promosso dai comitati regionali FCI di Basilicata, Campania e Calabria.

Il tutto è stato curato nei minimi dettagli compreso il percorso di gara che ha interessato non soltanto la parte cittadina di Baragiano ma anche il bosco circostante.



Sulla linea di partenza si sono presentati una sessantina di partecipanti, tra agonisti e amatori, provenienti non soltanto da tutta la Basilicata ma anche dalle regioni vicine più la Sicilia.



Obiettivo podio raggiunto nelle categorie giovanili e agonistiche per Michele Giampietro (Team Bykers Viggiano), Pasquale Cianni (Asd Belvedere Ciclone) e Manuel Merico (Maglie Bike) tra gli esordienti uomini primo anno, Enrico Mariano (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino), Pietro De Micheli (Maglie Bike) e Christian Santaniello (Federal Team Bike) tra gli esordienti uomini secondo anno, Sofia Accoto (Maglie Bike) e Margherita Graziano (Federal Team Bike) tra le esordienti donne, Alessandro Metafuni (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino), Giovanni Russo (Federal Team Bike) e Manuel Grosso La Valle (Asd Belvedere Ciclone) tra gli allievi uomini primo anno, Ivan Diomede (Fusion Bike), Domenico Mangino (Team Bykers Viggiano) e Daniel Bianchi (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) tra gli allievi uomini secondo anno, Alessandra Lauria (Team Bykers Viggiano) tra le allieve donne, Andrea Ruggiero (Federal Team Bike), Mattia Zollino (Maglie Bike) e Domenico Esposito (Federal Team Bike) tra gli juniores uomini, Jennifer Maria Fosco (Maglie Bike) e Martina Normanno (Maglie Bike) tra le juniores donne, Andrea Finocchiaro (Team Bike Siracusa), Luciano Affinito Mancino (Rolling Bike Racing Team) e Andrea Sicuro (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) tra gli under 23, Ilenia Matilde Fulgido (Ciclo Team Valnoce) tra le donne élite, Simone Adinolfi (Team Bykers Viggiano) e Domenico Chiarelli (Ciclo Team Valnoce) tra gli élite.



Tra gli amatori a conquistare il primo posto nella propria categoria Pierpaolo Giannelli (AS Dilettantistica Polito) tra gli élite sport, Michele Guarnaccio (Team Bike All Ruvo) tra i master 2, Vincenzo Simeone (Bike&Sport Team) tra i master 3, Andrea Diomede (Team Oroverde Bitonto) tra i master 4, Filippo Finocchiaro (Asd Andrea Trovato) tra i master 5, Mario Fosco (Team Brakos) tra i master 6, Patrizio Rocco (Cicloo Carbonari Bikers) tra i master 7 e Ferdinando Panagrosso (Federal Team Bike) tra i master 8.



Tutta la dirigenza dell’Asd Baragiano Pedala si è ritenuta soddisfatta della riuscita dell’evento a cominciare dal presidente Pierino Mitro: “Bella esperienza ma soprattutto grande divertimento anche se con una partecipazione un po’ esigua numericamente. Speriamo che l'evento raggiunga, dal prossimo anno, l'importanza che merita”.



Così Tommaso Guglielmi, presidente del comitato provinciale FCI Potenza e coordinatore tecnico della manifestazione: “Baragiano è nota nel mondo del ciclismo su strada con la classica di Pasquetta ma questa gara cross country ha dato l’opportunità di far conoscere il percorso ricavato sulle vie del Basileus e della vecchia Magna Grecia. Questo tracciato è stato predisposto nell’arco di un mese e abbiamo profuso tanto lavoro affinchè gli amanti del fuoristrada potessero percorrere questo circuito nella più totale sicurezza, oltre a divertirsi”.



“Baragiano meritava una nuova esperienza ciclistica e doveva essere di un target diverso dalla Medaglia d’Oro Santissima Annunziata che si svolge il giorno di Pasquetta. Inizialmente c’era un po’ di scetticismo ma abbiamo vinto la scommessa. Mi auguro che il Trofeo Basileus possa avere continuità perché iniziative di questo tipo possono dare un enorme contributo dal punto di vista sportivo, promuovendo il ciclismo e tutto il territorio” ha detto Vincenzo Sileo presente nel corso della gara e delle premiazioni assieme a Francesco De Rosa (componente della commissione fuoristrada FCI Basilicata), Maurizio Russo (referente settore amatoriale e cicloturistico FCI Basilicata), Giuseppe Galizia (sindaco di Baragiano) e Rocco Sapienza (vice sindaco di Baragiano).