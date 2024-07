Si è conclusa con un buon successo di partecipazione la seconda edizione della XC Fontana Cavallina organizzata dalla Lupus Bike Basilicata. All’appuntamento sportivo di mountain bike cross country hanno preso parte un centinaio di atleti da tutta la Basilicata e dalle regioni vicine (Campania, Puglia e Abruzzo) nell’ambito di prova extra-regionale del circuito pugliese denominato Challenge XCO Puglia. Una seconda edizione che non ha mancato di suscitare interesse dal punto di vista tecnico, in virtù della presenza allo start del neo campione italiano allievi primo anno Walter Vaglio, pugliese in forza alla Scuola di Ciclismo Tugliese-Salentino che si è aggiudicato il titolo tricolore il 14 luglio scorso a Gorizia. La gara di cross country ha voluto omaggiare Genzano di Lucania che custodisce architetture di grande pregio come la splendida Fontana Cavallina, riconosciuta tra le più belle d’Italia e che ha ispirato nuovamente gli organizzatori alla messa in cantiere di questa nuova edizione. Nelle categorie agonistiche obiettivo podio raggiunto per Luciano Schettini (Fusion Bike), Daniele Losacco (Kalos Scuola di Ciclismo Strada-Fuoristrada) e Federico Nobile (Gioventù Granata) tra gli esordienti uomini primo anno, Alessia Russo (Team Go Fast Puglia) e Sofia Accoto (Maglie Bike) tra le esordienti donne primo anno, Marco Sicuro (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino), Samuele Sorvillo (Amicisuperski) e Marco Di Romano (Scuola di Ciclismo Prati di Tivo) tra gli esordienti uomini secondo anno, Hoara Digiulio (Maestri Mtb Martina) e Martina Lacava (GS Ciclistico Grottaglie) tra le esordienti donne secondo anno, Walter Vaglio (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino), Riccardo Carrafiello (Amicisuperski) e Alessandro Metafuni (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) tra gli allievi uomini primo anno, Ivan Diomede (Fusion Bike), Domenico Mangino (Team Bykers Viggiano) e Michelangelo Agrosì (Maglie Bike) tra gli allievi uomini secondo anno, Alessandra Lauria (Team Bykers Viggiano) e Martina Berardi (Velosprint Barletta) tra le allieve donne, Michelangelo Parisi (Pro.Gi.T Cycling Team), Pierluca Strippoli (Funny Bikers) e Giorgio Letizia Junior (Kalos Scuola di Ciclismo Strada-Fuoristrada), Denise Schito (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) tra le juniores donne, Simone Adinolfi (Team Bykers Viggiano), Ivan Schito (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) e Andrea Sicuro (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) tra gli open.



Primati di categoria in ambito amatoriale per Angela Pisanò (Ciclistica Collepassese) tra i master 4, Alessandro Palumbo (Team Larossa) tra i master junior, Dario Fago Mastrangelo (Bike&Sport Team) tra gli élite sport, Maurizio Stoppelli (Cicloamatori Oppido Lucano) tra i master 1, Francesco Clemente (Ciclistica Oliveto Citra) tra i master 2, Giuseppe Belgiovine (Fusion Bike) tra i master 3, Andrea Diomede (Team Oroverde Bitonto) tra i master 4, Raffaele Minutiello (New Bike Andria) tra i master 5, Donato Stefanile (Cicloamatori Oppido Lucano) tra i master 6 e Luciano Fortunato (Gioventù Granata) tra i master 8.



Una manifestazione che ha tutti gli ingredienti per crescere e diventare uno degli appuntamenti di spicco della mountain bike lucana che ha avuto il plauso delle autorità locali e anche in ambito sportivo di Carmine Acquasanta (vice presidente vicario della Federazione Ciclistica Italiana), Vincenzo Sileo (delegato regionale FCI Basilicata), Tommaso Guglielmi (presidente provinciale FCI Potenza), Francesco De Rosa (componente della commissione regionale fuoristrada FCI Basilicata), Mimmo Delvecchio e Pino Leuci (in rappresentanza del comitato coordinatore del circuito Challenge XCO Puglia).



CALVELLO - Nonostante l’incalzare degli impegni sui vari campi gara lucani e anche fuori regione, il Team Bykers Viggiano si appresta a mettere in cantiere per la seconda volta il Trofeo Città di Calvello per domenica 28 luglio come prova del campionato regionale giovanissimi FCI Basilicata. È una gara di mountain bike cross country su percorso interamente sterrato e pianeggiante di differente lunghezza (400 metri per G1-G2-G3, 800 metri per G4-G5-G6) a seconda dell’età del baby partecipante. Il ritrovo è fissato alle 8:30 a Calvello in via Contrada Foresta e l’inizio delle gare è previsto a partire dalle 10:00.