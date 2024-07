Circa 130 Km di corsa percorsi in due tappe in 10 ore e 30 minuti hanno visto il runner Salvino Pastore, nativo di Rotondella, attraversare tutta la Basilicata in solitaria percorrendo i luoghi più suggestivi della nostra regione.



L’Iniziativa aveva lo scopo di sensibilizzare e raccogliere fondi per la prevenzione del tumore al seno attraverso un evento sportivo tra i due mari della Basilicata e le località turistiche di Maratea e Policoro.



Salvino è partito da Maratea toccando paesaggi suggestivi e i comuni di Trecchina, Lauria, Castelluccio S., Agromonte Magnano, Episcopia, Francavilla in Sinni, Senise, Noepoli, Valsinni , Rotondella per arrivare al Lido di Policoro.



Le due tappe di circa 65 km l’una si sono svolte in due giorni, nonostante il clima poco favorevole e il caldo di questi giorni del 4 e 5 luglio. A salutare la partenza alcuni amministratori del lagonegrese mentre l ‘arrivo è stato fatto sul lungomare di Policoro su un Lido alla presenza dei numerosi turisti e bagnanti presenti.