È calato il sipario a Viggiano sul Trofeo XCO delle due Pinete, offrendo lo spettacolo di gare entusiasmanti e di buon contenuto tecnico grazie alla presenza di una sessantina di atleti provenienti da tutta la Basilicata e dalle regioni limitrofe Puglia, Campania e Calabria.



Una settima edizione in archivio con l’abbinamento al circuito X-Country (frutto di una sinergia fra i tre comitati regionali di Basilicata, Campania e Calabria della Federciclismo per promuovere la disciplina olimpica del cross country), a conferma della bontà organizzativa e della professionalità degli organizzatori del Team Bykers Viggiano con a capo Giuseppe Dianò, Francesco De Rosa e tutto lo staff.



Obiettivo podio raggiunto nelle categorie giovanili e agonistiche per Giuseppe Mattia Savino (Team Bykers Viggiano) e Alberto Cuozzo (Team Bykers Viggiano) tra i G6, Michele Giampietro (Team Bykers Viggiano), Pasquale Cianni (Asd Belvedere Ciclone) e Pasquale Campana (Loco Bikers) tra gli esordienti uomini primo anno, Marco Sicuro (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino), Enrico Mariano (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) e Pietro De Micheli (Maglie Bike) tra gli esordienti uomini secondo anno, Hoara Di Giulio (Maestri Mtb Martina), Margherita Graziano (Federal Team Bike) e Lucia Graziano (Federal Team Bike) tra le esordienti donne, Walter Vaglio (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino), Alessandro Metafuni (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) e Manuel Grosso La Valle (Asd Belvedere Ciclone) tra gli allievi uomini primo anno, Domenico Mangino (Team Bykers Viggiano), Antonio Carlomagno (Team Bykers Viggiano) e Daniel Bianchi (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) tra gli allievi uomini secondo anno, Alessandra Lauria (Team Bykers Viggiano) e Irene Cianni (Asd Belvedere Ciclone) tra le allieve donne, Andrea Ruggiero (Federal Team Bike), Simone Massaro (Pro.Gi.T Cycling Team) e Carmine Lauria (Team Bykers Viggiano) tra gli juniores uomini, Denise Schito (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) ed Emilia Musci (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) tra le juniores donne, Piergianni Cautela (Cycling Cafè Racing Team), Andrea Sicuro (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) e Gabriele Sarro (Asd Belvedere Ciclone) tra gli under 23. Simone Adinolfi (Team Bykers Viggiano), Antonio Lavieri (Loco Bikers) e Domenico Chiarelli (Ciclo Team Valnoce) tra gli élite.



Tra gli amatori a conquistare il primo posto nella propria categoria Addolorata Tagliente (Maestri Mtb Martina) tra le master donna 4, Alessandro Gaudio (Bike&Sport Team) tra i master 2, Michele Vuolo (Team Over the Top Bike) tra i master 3, Antonio Perino (Team Over the Top Bike) tra i master 4, Gerardo Vitale (Fusion Bike) tra i master 5, Patrizio Rocco (Cicloo Carbonari Bikers) tra i master 7 e Ferdinando Panagrosso (Federal Team Bike) tra i master 8.



Parole di elogio agli organizzatori e ai partecipanti sono state rivolte da Gianfranco Moscogiuro (vice sindaco di Viggiano), Giuseppe Berardone (assessore al comune di Viggiano) e Vincenzo Sileo (delegato regionale FCI Basilicata), intervenuti durante le premiazioni dei neo campioni regionali FCI Basilicata delle categorie esordienti-allievi-juniores e dei leader del circuito X-Country.



Per l’ottima riuscita di questa settima edizione, il Team Bykers Viggiano sente il dovere di ringraziare in modo particolare l’amministrazione comunale di Viggiano, gli sponsor del territorio, la delegazione regionale FCI Basilicata, i Carabinieri, la Polizia Locale, l’Associazione Carabinieri, il servizio sanitario della PAM di Moliterno, la Protezione Civile di Paterno e le associazioni Progetto Rete e Forum Giovani.



Le classifiche del Trofeo XCO delle due Pinete sono disponibili sul portale Mtbonline a questo link MTBonline.it 7° Trofeo XCO delle 2 Pinete - Viggiano (PZ), 30 Giugno 2024 - MTB 2024







I LEADER DEL CIRCUITO X-COUNTRY DOPO CINQUE PROVE (SOLO AGONISTI)



Esordienti uomini primo anno: Michele Giampietro (Team Bykers Viggiano)



Esordienti uomini secondo anno: Christian Santaniello (Federal Team Bike)



Esordienti donne: Margherita Graziano (Federal Team Bike)



Allievi uomini primo anno: Giovanni Russo (Federal Team Bike)



Allievi uomini secondo anno: Domenico Mangino (Team Bykers Viggiano)



Allieve donne: Alessandra Lauria (Team Bykers Viggiano)



Juniores: Andrea Ruggiero (Federal Team Bike)



Under 23: Gabriele Sarro (Asd Belvedere Ciclone)



Elite: Domenico Chiarelli (Ciclo Team Valnoce)







I CAMPIONI REGIONALI CROSS COUNTRY FCI BASILICATA



Esordienti primo anno: Michele Giampietro (Team Bykers Viggiano)



Allievi secondo anno: Domenico Mangino (Team Bykers Viggiano)



Allieve donne: Alessandra Lauria (Team Bykers Viggiano)



Juniores: Carmine Lauria (Team Bykers Viggiano)