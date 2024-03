Il big match di giornata va al Francavilla grazie al gol di Juan Matias Etchegoyen al 12º minuto del primo tempo. I Sinnici, con questa vittoria, mettono 5 punti di vantaggio in classifica sul San Cataldo a sei partite dal termine. La sconfitta del San Cataldo diventa meno amara se si guarda al secondo posto in classifica; infatti, la sconfitta casalinga del Città dei Sassi Matera per 1 a 0 ad opera della Vultur, grazie al gol di Nardozza, non comporta variazioni in classifica con la distanza che resta di 9 punti. Anche il Lavello non approfitta della sconfitta, perché pareggia in casa contro il Marconia. In chiave salvezza, sconfitte pesanti per Moliterno e Policoro, sempre più staccate in classifica. Vittoria salvezza per la Santarcangiolese targata De Marco, che espugna di misura il difficilissimo campo di Pomarico. La 24ª giornata di Eccellenza si chiude con 22 gol segnati, con 5 vittorie di cui 2 esterne. Di seguito risultati e classifica.



Angelo Cristofaro, Oppido 2-2 Ferrandina

Brienza Calcio 6-0 Policoro Calcio

Città Dei Sassi Matera 0-1 C.S. Vultur

Francavilla 1-0 Calcio San Cataldo

Lavello 1-1 Elettra Marconia

Paternicum 5-0 Moliterno

Pomarico 0-1 Santarcangiolese

Tricarico Pozzo Di Sicar 1-1 Oraziana Venosa



Classifica:

Francavilla 59

San Cataldo 54

Città dei Sassi 45

Lavello 42

Pomarico 38

Marconia 37 *

Ferrandina 33

Tricarico 31

Angelo Cristofaro 29

Paternicum 28 *

Vultur 27

Santarcangiolese 27

Venosa 26

Brienza 25

Policoro 15

Moliterno 11

* una partita in meno