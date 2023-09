Anche Senise ospiterà una disciplina sportiva nell'ambito del Trofeo Coni previsto in Basilicata dal 21 al 24 settembre. Venerdì 22, infatti, sullo specchio d'acqua di Montecotugno si svolgeranno le gare di canottaggio. Le società partecipanti saranno ben 32 provenienti da 14 regioni italiane, con 74 atleti. Una straordinaria occasione che, però, lascia anche un po' di amaro in bocca.



"Siamo lieti di ospitare questa importantissima manifestazione sportiva di rilevanza nazionale che per la maggior parte delle discipline coinvolgerà la costa jonica" ci spiega Massimo Tortorelli, presidente del Circolo Canottieri Lucani. "Siamo allo stesso tempo dispiaciuti di non avere nostri partecipanti a questa manifestazione nazionale poiché i nostri ragazzi non possono fare allenamento in acqua, visto che attualmente sul lago vige il divieto di navigazione che impedisce a noi, unico centro di canottaggio in tutta la regione, di poterci allenare. Confidiamo presto nella risoluzione del problema e quindi in una legge che regolamenti la navigabilità sul nostro bacino così come avviene in tante altre regioni d'Italia. Per la giornata di gare di venerdì abbiamo ottenuto permessi speciali dalla Regione e dall'Ente irrigazione.

Un grazie al comune di Senise per aver accettato di ospitare la manifestazione, al sindaco e alla federazione italiana di canottaggio che insieme al comitato Puglia e Basilicata ci hanno segnalato al Coni per poter organizzare le tre discipline che si svolgeranno qui".