La SC Dilettantistica Lioi è entrata nel vivo dell’allestimento organizzativo del Torneo Cicloamatori Pista domenica 11 giugno con l’intento di operare al meglio nella prima di un trittico di tre prove durante l’estate in programma all’interno del tondino lucano, organizzate in condivisione con la Gasparre Cicli-Liberi e Forti. In ogni singola prova è prevista lo svolgimento del chilometro da fermo e dell’inseguimento individuale. La gara dell’inseguimento sarà disputata su 10 giri per le categorie delle fasce A (master junior, élite sport, master 1-2) e B (master 3-4-5), 8 giri per le fasce C (master 6-7-8) e D (tutte le donne). Ad ognuna delle gare e ad ogni fascia verranno assegnati punti ai primi 10 classificati a scalare. L’inizio delle gare è previsto alle 9:30.



VIGGIANO – È slittato da domenica 11 giugno al pomeriggio di lunedì 12 (inizio alle 17:00) lo svolgimento delle prove di qualificazione regionale per il Trofeo CONI Un format di manifestazione che prevede una prova a staffetta team relay per categorie giovanili G4-G5-G6, le cui squadre si daranno appuntamento presso la contrada Case Rosse di Viggiano nell’ampio prato dell’Hotel Kiris e con l'accoglienza e l'organizzazione curata dal Team Bykers Viggiano. Le squadre saranno composte da quattro elementi di entrambi i sessi e di età compresa tra i 10 e 12 anni. L’evento giovanile costituisce uno step importante per qualificarsi alle finali nazionali del Trofeo CONI che si svolgerà tra il 21 e il 24 settembre proprio sulla costa ionica lucana.