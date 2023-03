Dai giovanissimi ripartono le manifestazioni 2023 della Federciclismo Basilicata



Diverse per specialità, sono le manifestazioni messe in cantiere e altre sono attualmente in fase di programmazione. tra i mesi di marzo e di ottobre, su input della delegazione regionale FCI Basilicata.



La copertina di questo inizio primavera spetta alle categorie giovanissimi e ai promozionali con una manifestazione di Gioco Ciclismo domenica 26 marzo a Venosa (tra gli eventi collaterali che celebrano l’inedita partenza di tappa del Giro d’Italia, inizio della manifestazione alle 9:30 in piazza Orazio) e sabato 1°aprile a Bernalda nell’ambito di BicImparo Joy of Moving, per incentivare il gioco tra i più piccoli in sella a una bicicletta, grazie alla collaborazione tra la Federazione Ciclistica Italiana e Ferrero, con il prezioso supporto di Decathlon, per un format aperto ai giovanissimi e ai ragazzini non tesserati dai 5 ai 15 anni.



Il ciclismo giovanile under 13 sarà ancora una volta a polarizzare l’attenzione di tutta la regione Lucana in virtù del Trofeo CONI 2023, per la sessione estiva, che si terrà dal 21 al 24 settembre sulla Costa Jonica.



Vincenzo Sileo, delegato regionale FCI Basilicata: “Con le iniziative dedicate ai più piccoli tra Venosa e Bernalda, vogliamo ricreare l’entusiasmo tra i giovani, per far sì che questi momenti di incontro possano essere l’occasione di reclutare tanti giovani ma anche incentivare le nostre società ad organizzare manifestazioni non competitive a carattere promozionale. E qui si lega la tappa di Bicimparo Joy of Moving per la quale in Basilicata è stata scelta Bernalda, dove andremo ad interessare anche gli istituti scolastici della zona. Tra i giovanissimi non mancheranno anche le nostre gare ufficiali valevoli per il campionato regionale per società tra strada, gimkana, sprint e mountain bike. Per quel che concerne il resto dell’attività nella nostra regione, si ripartirà a tutti gli effetti lunedì 10 aprile con la classica di Baragiano solo per allievi e che torna nella sua tradizionale data di Pasquetta. Non mancheranno gli appuntamenti in pista al velodromo di Oppido Lucano, mentre il settore amatoriale avrà tutto un suo spazio da ritagliarsi con le cronoscalate e qualche gara in pista. Per fare il salto di qualità nel fuoristrada, ci siamo legati al comitato regionale FCI Campania come parte attiva del circuito interregionale X-Country. Sono cinque le prove qui in Basilicata e altrettante in Campania, allo scopo di incentivare la partecipazione dei ragazzi delle categorie esordienti e allievi da poterli indirizzare all’attività nazionale, in un’ottica di crescita futura. E sempre nel fuoristrada la Marathon del Pollino è l’appuntamento che infiammerà l’estate ed è una pietra miliare di tutto il nostro movimento delle ruote grasse nell’ambito del Trofeo dei Parchi Naturali. Siamo onorati di accogliere la finale nazionale del Trofeo CONI in Basilicata, una vetrina importante non solo per la regione ma anche per le realtà ciclistiche lucane che avranno il privilegio di confrontarsi con tutto il meglio dello sport giovanile a livello nazionale”.







IL CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI 2023



26 marzo Maschito – giovanissim Gioco Ciclismo (Team Alto Bradano)



1°aprile Bernalda – giovanissimi Gioco Ciclismo (Re-Cycling Bernalda)



10 aprile Baragiano – strada allievi (Asd Baragiano Pedala)



7 maggio Genzano di Lucania – mountain bike cross country (Lupus Bike Basilicata)



7 maggio Bernalda – sprint e gimkana (Re-Cycling Bernalda)



14 maggio Oppido Lucano – amatori pista (Asd Gasparre Liberi)



14 maggio Bernalda – sprint/gimkana (Re-Cycling Bernalda)



28 maggio Matera – giovanissimi strada (Ciclo Team Matera Sassi)



4 giugno Viggiano – mountain bike (Team Bykers Viggiano)



11 giugno Oppido Lucano – amatori pista (SCD Lioi)



18 giugno Palazzo San Gervasio – mountain bike cross country (Lucania Bike)



24 giugno Terranova del Pollino – giovanissimi cross country (Pollino Bike)



24 giugno Terranova del Pollino – giovanissimi Gioco Ciclismo (Pollino Bike)



25 giugno Terranova del Pollino – mtb marathon (Pollino Bike)



25 giugno Terranova del Pollino – mtb point to point (Pollino Bike)



25 giugno Terranova del Pollino – pedalata fuoristrada (Pollino Bike)



13 luglio Oppido Lucano – esordienti, allievi e juniores pista (SCD Lioi)



23 luglio Paterno – mountain bike cross country (Loco Bikers)



5 agosto Maschito – juniores strada (Team Alto Bradano)



6 agosto Maschito – juniores strada (Team Alto Bradano)



20 agosto Matera – mountain bike cross country (GSC Baser)



27 agosto Viggiano – giovanissimi cross country (Team Bykers Viggiano)



2 settembre Oppido Lucano – amatori pista (Asd Gasparre Liberi)



10 settembre Viggiano – giovanissimi cross country (Team Bykers Viggiano)



17 settembre Tolve – amatori cronoscalata (Asd Cicloamatori Oppido)



1 ottobre Bernalda – giovanissimi cross country (Re-Cycling Bernalda)