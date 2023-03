Dopo 15 anni di salite e discese lungo i suggestivi sentieri dell’area lucana del parco più esteso d’Europa, arriva una gratificazione importante per il Trofeo dei Briganti del Pollino.

La Fidal ha riconosciuto che la gara diventasse campionato nazionale. La data è da segnare già in calendario: domenica 21 maggio, il primo Campionato Italiano Trail del Parco Nazionale del Pollino.

Con l'aiuto dei numerosi partner Istituzionali, si sta procedendo spediti con l'organizzazione di questo magnifico evento.

Gli atleti percorreranno una distanza di 30 chilometri, partendo dal centro di San Severino Lucano Pz (dove sarà allestito anche l’arrivo), i corridori saliranno per circa 800 metri percorrendo i vicoli del paese, prima di inoltrarsi nei boschi fino a raggiungere quota massimo a 1600 msl.

‘’Sono orgoglioso di questo risultato, la Federazione ha affidato alla CorrerePollino il compito di organizzare questo importante appuntamento- spiega il patron della storica associazione sportiva, che è anche vice presidente Fidal Basilicata e referente della corsa in montagna/trail. ‘’Ancora non possiamo prevedere quali saranno i numeri di questa gara- continua Figundio- ma saranno imponenti. Se pensiamo che il Trofeo faceva contare fino a 400 iscritti, come Campionato nazionale se ne potrebbero aggiungere almeno altri 200’’.

Numeri imponenti, dunque, che confermano quanto le attività sportive agonistiche possano essere grande motore di sviluppo anche in campo turistico.

Quello che l’ASD CorrerePollino ha fatto in tutti questi anni e che, con la grande occasione del 21 maggio, sarà possibile fare con una lente di ingrandimento ancora più vasta. I partner istituzionali dell’evento sono: l’Amministrazione Comunale di San Severino Lucano; l’Apt Basilicata; l’Ente Parco Nazionale del Pollino; la Regione Basilicata; la Provincia di Potenza e i comuni di Chiaromonte e Terranova di Pollino.