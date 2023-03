Si è svolta, nel palazzetto dell'istituto Sinisgalli, la prima edizione del Trofeo città di Senise, la gara di distensione su panca.

Hanno partecipato 6 società con 32 atleti che si sono avvicendati e confrontati sulla panca, per misurare la propria forma fisica sollevando pesi fino ad oltre 100kg. Ad ottenere il miglior risultato Maschile è stato Vincenzo Castelluccio cat.70 Kg che ha sollevato sulla panca ben 110 kg aggiudicandosi anche il miglior risultato Sinclair.

Le società in gara, come detto prima , sono state 6, provenienti da tutta la regione Basilicata: FITNESS ONE CLUB di Senise, My Gym di Senise, kinesy Sport CENTER di Venosa, Keep Fit di Policoro, Athletic Gym di Tursi e FuturvGym di Matera.

Appuntamento per la prossima domenica sempre a Senise per un'altra gara in programma.