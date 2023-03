La vittoria arrivata presso il Pala Rossellino di Potenza, per un netto 7-1 contro l’Under 19 del Ferrandina, proclama il Gorgoglione campione regionale di categoria. “Partita a senso unico e superiorità sul campo dimostrata ancora una volta – ci racconta il DG Giacomo Antonio Lauria – che come sempre segue da vicino i ragazzi da inizio anno. Il nostro Top Player Angelo Bruno è stato bravissimo nel segnare ben 4 reti, cosi come Giuseppe Filippo, Antonio Pirpignani e, Fabio Leone che hanno completato il tabellino. Complimenti a tutta la rosa e a questi fantastici ragazzi che ci hanno regalato una soddisfazione grandissima che rende felice un’intera comunità. Grande merito poi va dato ai die mister Bartolomeo-Salvatore che sono stati impeccabili per l'intero campionato. Si tratta del primo titolo federale per la nostra società dal 2016 in attività quindi è davvero un’emozione unica. Inoltre è da sottolineare che la vittoria del campionato e il conseguente titolo di Campioni Regionali Under19 C5 ci porterà a disputare le fasi Nazionali. Avete scritto la Storia di un paese intero adesso alziamo l'asticella e diventiamo Leggenda”. In fine, l’ultimo pensiero del DG è rivolto ai dirigenti: “altri ringraziamenti vanno al Nostro Grande Presidente Antonio Lauria e, ai Dirigenti Storici Antonio Palermo e Vincenzo Abbondanza con il quale curiamo ogni singolo dettaglio delle stagioni calcistiche. Grazie grazie grazie!”



Carlino La Grotta