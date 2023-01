Vito Chimenti, 69 anni, barese, ex centravanti di calcio, si è spento improvvisamente a causa di un amlore. Era diventato popolare in tutta Italia per la sua «bicicletta», il dribbling con cui riusciva a saltare gli avversari che provavano a fermare la sua corsa verso la porta avversaria. L’ex bomber è morto nel pomeriggio a causa di un malore,negli spogliatoi del campo sportivo di Pomarico , prima della partita di Eccellenza lucana Pomarico-Real Senise, che poi non è stata disputata. Chimenti, che era allenatore della squadra giovanile del Pomarico, è stato soccorso dagli operatori del 118, che hanno a lungo tentato di rianimarlo, ma senza successo.

In un messaggio affidato ai social il sindaco di Pomarico Francesco Mancini, dice: ''L' Amministrazione comunale con tutta la comunità pomaricana, profondamente colpita dalla notizia della dipartita del Mister Chimenti, si stringe attorno alla sua famiglia e lo ricorda come uomo di valore, che ha dedicato tutta la sua vita allo sport, alla pratica agonistica, all'insegnamento alle giovani generazioni delle regole del fair play.

Giocatore di calcio negli anni 70/80, non ha mai smesso di interessarsi a questo sport, seguendo e incoraggiando i ragazzi a seguire le loro passioni nel rispetto dei valori di lealtà e rispetto dell'altro, portando inoltre, i nostri ragazzi U19 di Pomarico a vincere il campionato regionale di categoria. ''