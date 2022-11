Il Potenza Calcio è pronto ad ospitare per la prima volta in Basilicata lo “Stage di selezione Sud, rappresentative Under 15, Under 16 e Under 17 Stagione Sportiva Lega Pro 2022/2023”: evento organizzato dalla Lega Pro e che avrà luogo allo Stadio Alfredo Viviani nelle giornate dell’8, 9 e 10 novembre 2022.



Sarà il terzo stage nazionale da inizio stagione e vi prenderanno parte i giovani calciatori, tesserati con le società ricadenti nelle regioni meridionali, convocati dal Commissario Tecnico delle Rappresentative, Daniele Arrigoni.



In particolare, il Potenza Calcio ha promosso delle iniziative collaterali condivise con la Lega Pro. L’8 novembre alle ore 14 prevista una partita dimostrativa di calcio femminile insieme all’ASD Seventeen Potenza, nell’ambito del “Mese dei Diritti delle Donne nello Sport”, al quale daranno il loro supporto le realtà sportive femminili Basilia Basket e PM Volley con saluto istituzionale di Margherita Perretti, presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità della Basilicata.

A margine, inoltre, prevista la presenza sugli spalti di numerose scuole calcio lucane nel solco già tracciato di stimolare nuove opportunità di conoscenza e di crescita sociale e culturale per tutta la comunità, nella cornice del prezioso mondo del movimento sportivo e dell’aggregazione giovanile, condividendo la possibilità concreta di sviluppare, in collaborazione con il tessuto sociale locale, azioni di divulgazione orientati alla conoscenza e riconoscibilità degli obiettivi dell’Agenda 2030 ONU per lo Sviluppo Sostenibile.



Questo il programma della tre giorni:



Rappresentativa Lega Pro “UNDER 17”



Martedì 08/11



Raduno, entro le ore 11.30;



Ore 11.30 Raduno;



Ore 11.45 Riunione Tecnica;



Ore 12.00 Pranzo;



Ore 14.00: Partita dimostrativa di calcio femminile a cura di Potenza Calcio e Seventeen;



Ore 14.30 Spogliatoio;



Ore 15.00 Gara amichevole a ranghi contrapposti;



Rappresentativa Lega Pro “UNDER 16”:



Mercoledì 09/11



Raduno, entro le ore 11.30;



Ore 11.30 Raduno;



Ore 11.45 Riunione Tecnica;



Ore 12.00 Pranzo;



Ore 14.30 Spogliatoio;



Ore 15.00 Gara amichevole a ranghi contrapposti;



Rappresentativa Lega Pro “UNDER 15”:



Giovedì 10/11



Raduno, entro le ore 11.30;



Ore 11.30 Raduno;



Ore 11.45 Riunione Tecnica;



Ore 12.00 Pranzo;



Ore 14.30 Spogliatoio;



Ore 15.00 Gara amichevole a ranghi contrapposti;



Al termine delle gare previsto lo scioglimento dei raduni e rientro nelle rispettive sedi.