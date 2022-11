Secondo anticipo consecutivo al sabato per l’Academy Basket Potenza, che dopo il doppio vittorioso turno casalingo viaggia alla volta di Cava. Trasferta temibile sulla strada di Edoardo Angius e compagni, ospiti di una squadra reduce, sul parquet di Sarno, dalla prima vittoria stagionale (52-69), un successo maturato fin dalle prime battute di gioco a favore dei ragazzi di coach Enzo Cusitore e che ha messo fino alla striscia di tre sconfitte in fila (sui campi di Maddaloni; 76-68 e Sporting Portici; 77-76) intervallati dalla sconfitta interna di misura patita ad opera di Cercola alla 2^ giornata: 69-72.

Erra (19.5 punti per gara), l’ex University Manzi (15.3) e il play Chirico (13.0) sono i principali terminali offensivi della neopromossa società salernitana, che però può contare anche sull’esperienza di Catapano – già affrontato con la canotta di Marigliano lo scorso anno – e sotto canestro di Raffaello Sammartino, per quattro anni compagno di squadra di Gerardo Esposito tra Salerno e Bellizzi.

La partita, dunque, si preannuncia senz’altro insidiosa e apre un mese di Novembre che vedrà l’Academy giocare tre volte su quattro lontano dal PalaPergola, provando a confermare quanto di buono messo in mostra in questo primo mese di campionato, a patto di cambiare marcia rispetto alla pur vittoriosa ultima prova casalinga contro Curti.



“La seconda trasferta stagionale ci porta su un campo certamente caldo ancor più dopo la prima vittoria stagionale, fuori casa, dei nostri avversari, che quindi vorranno proseguire e fare bene anche davanti al proprio pubblico – conferma alla vigilia il play Edoardo Angius, tornato a Potenza tre anni dopo l’esperienza con la Basilicata Sport - Cava è una squadra esperta contro la quale potrebbe diventare difficile recuperare eventuali gap, quindi dobbiamo essere bravi ad avere un buon approccio sulla gara, aspetto su cui ultimamente abbiamo avuto qualche difficoltà in più".



Palla a due alle ore 18.30 agli ordini dei signori Carotenuto di Scafati e Vettone di Caivano presso la palestra Mauro e Gino Avella di Cava dei Tirreni.