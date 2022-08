In fase di avviamento per domenica 28 agosto la macchina organizzativa del Team Bykers Viggiano per il Trofeo Città di Maria riservato ai giovanissimi di età compresa tra i 7 e i 12 anni.



Questa manifestazione ha avuto un grosso successo sotto tutti gli aspetti negli anni passati: un impegno notevole per il presidente Giuseppe Dianò e i suoi collaboratori nel preparare nel migliore dei modi l’edizione di quest’anno che raggiunge la doppia cifra (10). Ed è per questo che c’è molta attesa in contrada Case Rosse di Viggiano per questo avvenimento che non mancherà di richiamare tante nuove leve del pedale e il pubblico delle grandi occasioni.



Un evento valevole come prova di campionato regionale per società giovanissimi FCI Basilicata: nei pressi dell’Hotel Kiris, gli organizzatori hanno ricavato il percorso di gara (ritrovo alle 8:00 e partenza alle 10:00) in sterrato sulla distanza di 400 metri (G1-G2), 700 metri (G3-G4) e 1000 metri (G5-G6) più qualche piccola variante in salita) da ripetere più volte in base all’età del partecipante.